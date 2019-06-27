Севастопольцу дали два года колонии за изготовление взрывчатки

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Севастопольцу дали два года колонии общего режима за незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Севастополя.

"По совокупности преступлений подсудимому, который в полном объеме согласился с предъявленным обвинением, Ленинский районный суд назначил два года лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 110 тысяч рублей", - говорится в сообщении.