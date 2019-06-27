Севастопольцу дали два года колонии за изготовление взрывчатки

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Севастопольцу дали два года колонии общего режима за незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Севастополя.
"По совокупности преступлений подсудимому, который в полном объеме согласился с предъявленным обвинением, Ленинский районный суд назначил два года лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 110 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По информации суда, взрывчатые вещества и самодельное взрывное устройство, начиненное отрезками металлического прута и арматуры, были обнаружены и изъяты сотрудниками ФСБ в ходе обыска.
Согласно обвинительному приговору, севастополец обладал навыками по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств кустарным способом.