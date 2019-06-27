ЕБРР выделит Украине 149 млн евро на модернизацию электросетей

Здание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге. Архивное фото

Здание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге

КИЕВ, 27 июн – РИА Новости. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит Украине 149 миллионов евро для реализации проекта модернизации сети электропередачи, сообщила в четверг пресс-служба министерства финансов Украины.

"Кабинет министров Украины одобрил распоряжение о целесообразности привлечения займа Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в сумме 149 млн евро для реализации проекта модернизации сети электропередачи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект будет реализовать госпредприятие "НЭК" Укрэнерго ". Планируется, что он позволит повысить эффективность и надежность передачи электроэнергии в Западном, Северном, Южном и Центральном регионах Украины.

"Проект предусматривает замену трансформаторного оборудования и реконструкцию 12 подстанций с использованием автоматизированных систем управления технологическими процессами на подстанциях", - уточнили в Минфине.

Сообщается, что проект также позволит управлять оборудованием подстанций из региональных центров в режиме реального времени без постоянного присутствия на объектах оперативного персонала.