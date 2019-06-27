Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T12:23Z
https://ria.ru/20190627/1555965503.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155341/42/1553414237_0:0:3056:1720_1036x0_80_0_0_45e071f6fb0d54a55ff71d51ed0fd5ff.jpg
РИА Новости

В МИД призвали учесть принцип двух государств в "сделке века" по Палестине

Вчера, 12:23
356
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Любая инициатива для мира на Ближнем Востоке должна поддерживать двугосударственный принцип урегулирования палестино-израильского конфликта, говорится в комментарии МИД России.
В среду в Бахрейне завершилась двухдневная встреча, на которой прошло обсуждение экономических аспектов разработанной США инициативы по урегулированию ближневосточного конфликта, названной СМИ "сделкой века". Представители палестинской администрации бойкотировали форум, расценив его как попытку их подкупить. Как сообщил в конце форума инициатор сделки, советник президента США Джаред Кушнер, они соберут поправки и предложения к разработанному плану, чтобы внести в него изменения.
Девушки с флагом Палестины в городе Газа
24 июня, 11:33
Экономист об американской "сделке века" по Палестине: фантик без начинкиПремьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал рассмотреть американскую "сделку века" по решению палестинской проблемы, палестинцы идею заранее отвергли. Эксперт Владимир Васильев в эфире радио Sputnik оценил экономическую часть предложений Белого дома.
"Твердо убеждены в том, что любая инициатива, направленная на достижение прочного и справедливого мира на Ближнем Востоке, должна содержать четкую поддержку двугосударственного принципа урегулирования палестино-израильских противоречий", - говорится в комментарии МИД РФ.
"Устойчивая нормализация может быть достигнута только тогда, когда политика и экономика идут рука об руку, а не подменяют друг друга", - отметили в ведомстве.
310000
Обсудить 1
Джаред КушнерМИД РФПалестинаИзраильВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали подход США к палестино-израильскому урегулированию
РИА
Новости
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Замглавы делегации Украины о работе в ПАСЕ: пришлось наступить себе на ногу
Польские исследователи открывают люк в тоннель, где, как они предполагают, может находиться украденная нацистами Янтарная комната
Польские музейщики открыли люк, за которым может быть Янтарная комната
Депутат Верховной рады Украины, вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский
Замглавы делегации Украины в коридорах ПАСЕ заявил, что их здесь нет
Лента
новостей
Источник назвал обвинения России в сбоях GPS в Израиле "фейком"
Здание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге
ЕБРР выделит Украине 149 млн евро на модернизацию электросетей
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
В Кремле прокомментировали снятие неприкосновенности с Атамбаева
Российский комплекс радиоэлектронной борьбы Палантин
В России в июле впервые применят в действии комплекс РЭБ "Палантин"
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
Мэй назвала Иран одной из ключевых тем саммита G20
Николай Мурашов
Мифы о русских хакерах придумали в США, заявили в Центре по киберугрозам
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о борьбе с "билетной мафией"
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на международной конференции по Афганистану в Женеве. 28 ноября 2018
ЕС призвал к перемирию и соблюдению гуманитарного права в Идлибе
Президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета
Путин ответил на вопрос о преемнике
Наталья Поклонская
Поклонская предложила отправить в ПАСЕ представителей Крыма
Николай Мурашов
В Центре по киберугрозам объяснили, почему США отказываются от консультаций
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18В орбитальную группировку стран БРИКС войдут пять космических аппаратов
03:15Покорившая Эверест ливанка рассказала о помощи детям сирийских беженцев
03:13Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
01:28В НАТО подсчитали частоту перехватов российских самолетов
Лента новостейМолния