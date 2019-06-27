В МИД призвали учесть принцип двух государств в "сделке века" по Палестине

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Любая инициатива для мира на Ближнем Востоке должна поддерживать двугосударственный принцип урегулирования палестино-израильского конфликта, говорится в комментарии МИД России.
В среду в Бахрейне завершилась двухдневная встреча, на которой прошло обсуждение экономических аспектов разработанной США инициативы по урегулированию ближневосточного конфликта, названной СМИ "сделкой века". Представители палестинской администрации бойкотировали форум, расценив его как попытку их подкупить. Как сообщил в конце форума инициатор сделки, советник президента США Джаред Кушнер, они соберут поправки и предложения к разработанному плану, чтобы внести в него изменения.
24 июня, 11:33Экономист об американской "сделке века" по Палестине: фантик без начинкиПремьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал рассмотреть американскую "сделку века" по решению палестинской проблемы, палестинцы идею заранее отвергли. Эксперт Владимир Васильев в эфире радио Sputnik оценил экономическую часть предложений Белого дома.
"Твердо убеждены в том, что любая инициатива, направленная на достижение прочного и справедливого мира на Ближнем Востоке, должна содержать четкую поддержку двугосударственного принципа урегулирования палестино-израильских противоречий", - говорится в комментарии МИД РФ.
"Устойчивая нормализация может быть достигнута только тогда, когда политика и экономика идут рука об руку, а не подменяют друг друга", - отметили в ведомстве.