Москалькова выяснит причины смерти многодетной матери в нижегородском СИЗО

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с украинской коллегой Людмилой Денисовой. 18 июня 2018

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выясняет обстоятельства смерти матери десятерых детей Натальи Ильиной в СИЗО, говорится в сообщении на ее страничке в Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выясняет обстоятельства смерти матери десятерых детей Натальи Ильиной в СИЗО, говорится в сообщении на ее страничке в Instagram.

Газета "Московский комсомолец" сообщила во вторник, что 61-летняя мать десятерых детей Ильина, задержанная в сентябре прошлого года по подозрению в мошенничестве в сфере недвижимости, скончалась в Нижегородском СИЗО-1 от голода. Произошло это ещё в начале мая. В главном управлении УФСИН России по Нижегородской области подтвердили факт смерти женщины, но отметили, что информация, опубликованная в газете "Московский комсомолец" о смерти Ильиной в следственном изоляторе Нижегородской области, не соответствует действительности. Представитель регионального следственного управления СК РФ сообщил, что женщина была ВИЧ-инфицированной.

"Посещаю СИЗО-1 ГУФСИН РОССИИ по Нижегородской области для выяснения обстоятельств смерти матери десятерых детей Натальи Ильиной. По официальным данным, подозреваемая в мошенничестве 61-летняя женщина умерла от сердечной недостаточности. Но родственники и адвокат Ильиной уверены, что нарушением является сам факт ее нахождения под стражей из-за тяжелого состояния здоровья. Сейчас медицинские документы изучают эксперты", - указано в сообщении Москальковой в Instagram.

В нижегородском СИЗО состояние Ильиной стало резко ухудшаться, и по мнению родных погибшей, это произошло из-за плохих условий содержания, сообщается на сайте омбудсмена. На последнее заседание Ильину в бессознательном состоянии принесли на матрасе, но несмотря на состояние обвиняемой и ходатайство адвокатов о госпитализации, суд продлил арест, говорится в сообщении.