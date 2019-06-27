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РИА Новости

Москалькова выяснит причины смерти многодетной матери в нижегородском СИЗО

Вчера, 12:23
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с украинской коллегой Людмилой Денисовой. 18 июня 2018
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с украинской коллегой Людмилой Денисовой. 18 июня 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выясняет обстоятельства смерти матери десятерых детей Натальи Ильиной в СИЗО, говорится в сообщении на ее страничке в Instagram.
Газета "Московский комсомолец" сообщила во вторник, что 61-летняя мать десятерых детей Ильина, задержанная в сентябре прошлого года по подозрению в мошенничестве в сфере недвижимости, скончалась в Нижегородском СИЗО-1 от голода. Произошло это ещё в начале мая. В главном управлении УФСИН России по Нижегородской области подтвердили факт смерти женщины, но отметили, что информация, опубликованная в газете "Московский комсомолец" о смерти Ильиной в следственном изоляторе Нижегородской области, не соответствует действительности. Представитель регионального следственного управления СК РФ сообщил, что женщина была ВИЧ-инфицированной.
"Посещаю СИЗО-1 ГУФСИН РОССИИ по Нижегородской области для выяснения обстоятельств смерти матери десятерых детей Натальи Ильиной. По официальным данным, подозреваемая в мошенничестве 61-летняя женщина умерла от сердечной недостаточности. Но родственники и адвокат Ильиной уверены, что нарушением является сам факт ее нахождения под стражей из-за тяжелого состояния здоровья. Сейчас медицинские документы изучают эксперты", - указано в сообщении Москальковой в Instagram.
В нижегородском СИЗО состояние Ильиной стало резко ухудшаться, и по мнению родных погибшей, это произошло из-за плохих условий содержания, сообщается на сайте омбудсмена. На последнее заседание Ильину в бессознательном состоянии принесли на матрасе, но несмотря на состояние обвиняемой и ходатайство адвокатов о госпитализации, суд продлил арест, говорится в сообщении. 
В УФИСН ранее сообщили, что Ильина, о которой идет речь в публикации, поступила в СИЗО-1 по Нижегородской области с рядом "тяжелых социально значимых заболеваний, в том числе неизлечимых, о которых автор статьи сознательно либо по незнанию умалчивает".
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