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РИА Новости

Поклонская предложила отправить в ПАСЕ представителей Крыма

Вчера, 12:19
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Илья Питалев
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Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила включить в состав российской делегации для участия в работе ПАСЕ представителей Крыма, которые могли бы рассказать всю правду о референдуме на полуострове в 2014 году.
ПАСЕ в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.
"Это шаг к конструктивному диалогу, а не позиция страуса со стороны западных коллег. Было бы очень хорошо, чтобы в нашу делегацию вошли еще крымские представители, и мы бы смогли из первых уст рассказать всю правду о крымском референдуме, а также детали о государственном перевороте на Украине в 2013-2014 годах", - сказала РИА Новости Поклонская.
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Депутат подчеркнула, что готова, если поступит такое приглашение, участвовать в работе ПАСЕ в составе российской делегации.
"Я бы это сделала с огромным удовольствием и готова предъявить письменные доказательства, в подтверждение своих слов, государственного переворота на Украине и преступной сущности пришедшей тогда власти", - сказала депутат.
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота в Киеве. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали выбор в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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Наталья ПоклонскаяГосдума РФПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияПолитика
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