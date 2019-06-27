Поклонская предложила отправить в ПАСЕ представителей Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила включить в состав российской делегации для участия в работе ПАСЕ представителей Крыма, которые могли бы рассказать всю правду о референдуме на полуострове в 2014 году.

ПАСЕ в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.

"Это шаг к конструктивному диалогу, а не позиция страуса со стороны западных коллег. Было бы очень хорошо, чтобы в нашу делегацию вошли еще крымские представители, и мы бы смогли из первых уст рассказать всю правду о крымском референдуме, а также детали о государственном перевороте на Украине в 2013-2014 годах", - сказала РИА Новости Поклонская.

Депутат подчеркнула, что готова, если поступит такое приглашение, участвовать в работе ПАСЕ в составе российской делегации.

"Я бы это сделала с огромным удовольствием и готова предъявить письменные доказательства, в подтверждение своих слов, государственного переворота на Украине и преступной сущности пришедшей тогда власти", - сказала депутат.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.