Сальма Хайек может сняться в новом фильме Marvel

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Актриса Сальма Хайек может присоединиться к фильму "Вечные" от Marvel Studios, сообщает THR.
Сейчас Сальма Хайек ведет переговоры с Marvel Studios, чтобы присоединиться к проекту "Вечные" китайского режиссера Хлои Чжао.
В главной роли создатели фильма хотят видеть Анджелину Джоли, но актриса пока не дала ответа.
Актеры Ричард Мэдден и Кумаил Нанджиани точно снимутся в проекте, основанном на серии комиксов 1976 года писателя Джека Керби.
Вечные - раса суперлюдей, которые практически бессмертные. Они миллионы лет наблюдали и оберегали человечество.
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