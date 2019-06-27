Сальма Хайек может сняться в новом фильме Marvel

Актриса Сальма Хайек на церемонии закрытия кинофестиваля в Каннах

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Актриса Сальма Хайек может присоединиться к фильму "Вечные" от Marvel Studios, Актриса Сальма Хайек может присоединиться к фильму "Вечные" от Marvel Studios, сообщае т THR.

Сейчас Сальма Хайек ведет переговоры с Marvel Studios, чтобы присоединиться к проекту "Вечные" китайского режиссера Хлои Чжао.

В главной роли создатели фильма хотят видеть Анджелину Джоли, но актриса пока не дала ответа.

Актеры Ричард Мэдден и Кумаил Нанджиани точно снимутся в проекте, основанном на серии комиксов 1976 года писателя Джека Керби.