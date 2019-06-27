В Кремле наблюдают за правоприменением закона об оскорблении государства

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В Кремле внимательно следят за правоприменительной практикой закона об оскорблении государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что пока преждевременно говорить о корректировке закона.

"С самого начала речь шла о том, что тщательно будет контролироваться правоприменительная практика в отношении этого закона. Действительно, в нем идет речь об оскорблении символов власти, символов государственности, в данном случае это никак не может проецироваться на критику представителей власти. Поэтому отдельные случаи неверной правоприменительной практики, безусловно, представляют интерес, и мы очень внимательно наблюдаем за этим", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, не считают ли в Кремле, что надо изменить формулировку закона об оскорблении государства, так как его применяют неверно.

Песков добавил, что это не значит, что закон нуждается в корректировке, необходимо лишь отработать правоприменительную практику.

"Пока преждевременно говорить, является ли это следствием неверных формулировок или чего-то еще, или просто неправильного прочтения, или злоупотребления", - добавил Песков.

Законы о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству, вступили в силу 29 марта.