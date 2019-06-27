Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T12:17Z
https://ria.ru/20190627/1555965080.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155281/63/1552816303_0:153:3369:2048_1036x0_80_0_0_d2bf0f8580d368bbec55f33eaf536c0c.jpg
РИА Новости

В Кремле наблюдают за правоприменением закона об оскорблении государства

Вчера, 12:17
507
© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В Кремле внимательно следят за правоприменительной практикой закона об оскорблении государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что пока преждевременно говорить о корректировке закона.
"С самого начала речь шла о том, что тщательно будет контролироваться правоприменительная практика в отношении этого закона. Действительно, в нем идет речь об оскорблении символов власти, символов государственности, в данном случае это никак не может проецироваться на критику представителей власти. Поэтому отдельные случаи неверной правоприменительной практики, безусловно, представляют интерес, и мы очень внимательно наблюдаем за этим", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, не считают ли в Кремле, что надо изменить формулировку закона об оскорблении государства, так как его применяют неверно.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
20 июня, 16:38
Об ошибке правительства и коррупции. Президент пообщался с россиянами
Песков добавил, что это не значит, что закон нуждается в корректировке, необходимо лишь отработать правоприменительную практику.
"Пока преждевременно говорить, является ли это следствием неверных формулировок или чего-то еще, или просто неправильного прочтения, или злоупотребления", - добавил Песков.
Законы о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству, вступили в силу 29 марта.
Президент РФ во время прямой линии 20 июня, говоря про статью об оскорблении государства, отметил, что ее применение должно соответствовать смыслу закона, "никто не имеет права злоупотреблять вот этой нормой для того, чтобы ограничить людей в их праве критиковать действующую власть любого уровня". Путин обещал за этим следить, попросить "и Генпрокуратуру самым внимательным образом обратить на это внимание". При этом глава государства отметил, что закон об оскорблении государства - это не какая-то "квасная российская практика", а опыт, применяемый во всем мире, и подчеркнул, что критика власти должна быть свободной, но нельзя не обращать внимания на глумление над символами государства.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
20 июня, 14:53
Власть не может не обращать внимание на глумление над символами государства
10201117
Обсудить 2
Генеральная прокуратура РФРоссияДмитрий ПесковПолитика
Популярные комментарии
Гос-во Вам ничего не должно, макорошки стоят одинаково, гос-во не просило Вас рожать...
27 июня, 13:16
Иосиф Крупницкий
1400100
Рекомендуем
Госдума поддержала проект о бессрочном назначении мировых судей
РИА
Новости
Наталья Поклонская
Поклонская предложила отправить в ПАСЕ представителей Крыма
Снова стало плохо: Меркель почувствовала недомогание на официально встрече
Меркель снова стало плохо на официальной встрече
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
В Кремле прокомментировали снятие неприкосновенности с Атамбаева
Лента
новостей
СМИ: россиянка рассказала о причинах выселения украинцев из отеля в Греции
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. 27 июня 2019
Медведев утвердил программу мер по пресечению деятельности картелей
В Минске началась встреча Медведчука с лидерами ДНР и ЛНР
Здание Минэкономразвития в Москве
Минэкономразвития предложило контролировать расходы россиян
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
Назван доход чиновницы, посоветовавшей рожать вместо учебы
Депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова на церемонии закрытия 37-го Московского Международного Кинофестиваля в Москве.
Кожевникова оценила слова владимирской чиновницы о рождении детей
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов дает интервью на стенде МИА Россия сегодня в рамках Ялтинского международного экономического форума. 19 апреля 2019
Аксенов назвал возвращение России в ПАСЕ крахом внешней политики Киева
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД призвали учесть принцип двух государств в "сделке века" по Палестине
Пранкер Владимир Кузнецов (Вован)
Пранкер Владимир Кузнецов баллотируется в депутаты Мосгордумы
Польские исследователи открывают люк в тоннель, где, как они предполагают, может находиться украденная нацистами Янтарная комната
Польские музейщики открыли люк, за которым может быть Янтарная комната
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18В орбитальную группировку стран БРИКС войдут пять космических аппаратов
03:15Покорившая Эверест ливанка рассказала о помощи детям сирийских беженцев
03:13Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
01:28В НАТО подсчитали частоту перехватов российских самолетов
Лента новостейМолния