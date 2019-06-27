В Кремле наблюдают за правоприменением закона об оскорблении государства

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В Кремле внимательно следят за правоприменительной практикой закона об оскорблении государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что пока преждевременно говорить о корректировке закона.
"С самого начала речь шла о том, что тщательно будет контролироваться правоприменительная практика в отношении этого закона. Действительно, в нем идет речь об оскорблении символов власти, символов государственности, в данном случае это никак не может проецироваться на критику представителей власти. Поэтому отдельные случаи неверной правоприменительной практики, безусловно, представляют интерес, и мы очень внимательно наблюдаем за этим", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, не считают ли в Кремле, что надо изменить формулировку закона об оскорблении государства, так как его применяют неверно.
Песков добавил, что это не значит, что закон нуждается в корректировке, необходимо лишь отработать правоприменительную практику.
"Пока преждевременно говорить, является ли это следствием неверных формулировок или чего-то еще, или просто неправильного прочтения, или злоупотребления", - добавил Песков.
Законы о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству, вступили в силу 29 марта.
Президент РФ во время прямой линии 20 июня, говоря про статью об оскорблении государства, отметил, что ее применение должно соответствовать смыслу закона, "никто не имеет права злоупотреблять вот этой нормой для того, чтобы ограничить людей в их праве критиковать действующую власть любого уровня". Путин обещал за этим следить, попросить "и Генпрокуратуру самым внимательным образом обратить на это внимание". При этом глава государства отметил, что закон об оскорблении государства - это не какая-то "квасная российская практика", а опыт, применяемый во всем мире, и подчеркнул, что критика власти должна быть свободной, но нельзя не обращать внимания на глумление над символами государства.