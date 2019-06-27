Медведев утвердил программу мер по пресечению деятельности картелей

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил меры по пресечению антиконкурентных соглашений и картелей, сообщил корреспондент РИА Новости с заседания правительства.
"Мы недавно обсуждали, как выполняются поручения — одно из них касалось подготовки мер для своевременного пресечения деятельности картелей. Такого рода шаги требовали согласования с бизнесом, поскольку они затрагивают и государственные интересы, и интересы предпринимателей", — сказал премьер, открывая заседание кабмина.
По словам Медведева, подобные сговоры ежегодно наносят ущерб, который оценивается до полутора процентов ВВП. В год возбуждается более 400 антимонопольных дел, 85% соглашений, ограничивающих конкуренцию, это картели.
Как сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина, программа должна быть реализована с 2019 по 2023 год.
Среди основных задач программы: профилактика монополистической деятельности, ограничения и устранения конкуренции; профилактика коррупции при проведении торгов; формирование негативного отношения к картелям и иным ограничивающим конкуренцию соглашениям, а также к коррупционному поведению.
В начале апреля официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что большинство картельных сговоров в России выявлено в сферах строительства и здравоохранения.