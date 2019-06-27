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РИА Новости

Медведев утвердил программу мер по пресечению деятельности картелей

Вчера, 12:13
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. 27 июня 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. 27 июня 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. 27 июня 2019
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил меры по пресечению антиконкурентных соглашений и картелей, сообщил корреспондент РИА Новости с заседания правительства.

"Мы недавно обсуждали, как выполняются поручения — одно из них касалось подготовки мер для своевременного пресечения деятельности картелей. Такого рода шаги требовали согласования с бизнесом, поскольку они затрагивают и государственные интересы, и интересы предпринимателей", — сказал премьер, открывая заседание кабмина.

По словам Медведева, подобные сговоры ежегодно наносят ущерб, который оценивается до полутора процентов ВВП. В год возбуждается более 400 антимонопольных дел, 85% соглашений, ограничивающих конкуренцию, это картели.
Как сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина, программа должна быть реализована с 2019 по 2023 год.
Среди основных задач программы: профилактика монополистической деятельности, ограничения и устранения конкуренции; профилактика коррупции при проведении торгов; формирование негативного отношения к картелям и иным ограничивающим конкуренцию соглашениям, а также к коррупционному поведению.
В начале апреля официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что большинство картельных сговоров в России выявлено в сферах строительства и здравоохранения.
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