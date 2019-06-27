Медведев утвердил программу мер по пресечению деятельности картелей

"Мы недавно обсуждали, как выполняются поручения — одно из них касалось подготовки мер для своевременного пресечения деятельности картелей. Такого рода шаги требовали согласования с бизнесом, поскольку они затрагивают и государственные интересы, и интересы предпринимателей", — сказал премьер, открывая заседание кабмина.