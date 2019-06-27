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РИА Новости

В Москве появились фигурки инспекторов ЦОДД на двух опасных переходах

Вчера, 12:08
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© АГН "Москва" / Никеричев АндрейУстановка предупреждающих фигур для привлечения внимания пешеходов перед нерегулируемым пешеходным переходом в центре Москвы
Установка предупреждающих фигур для привлечения внимания пешеходов перед нерегулируемым пешеходным переходом в центре Москвы
© АГН "Москва" / Никеричев Андрей
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Предупреждающие фигуры для пешеходов появились на двух аварийно опасных переходах в Москве, спустя несколько месяцев их планируют переставить на другие улицы, сообщила журналистам руководитель пресс-службы Центра организации дорожного движения Анастасия Писарь.
"Сегодня на двух пешеходных переходах в Москве появились так называемые предупреждающие фигуры - это наш новый проект. Мы постоянно заботимся о безопасности граждан и безусловно постоянно пользуемся техническими средствами организации дорожного движения: строим и реконструируем светофоры, устанавливаем лежачие неровности, подсветку делаем. Мы также решили заняться информированием пешеходов, чтобы привлечь внимание к их собственной безопасности", - рассказала Писарь.
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Фигурки представляют собой инспекторов дорожного патруля ЦОДД в соответствующей форме с табличками "Не спеши! Посмотри по сторонам!". Появились инспекторы на нерегулируемом переходе на улице Плющиха в районе 39 дома и на севере Москвы недалеко от станции метро "Аэропорт". По словам Писарь, спустя некоторое время местоположение фигурок может поменяться.
"Мы планируем спустя несколько месяцев еще добавить адреса и таким образом менять их расположение. На этих фигурках нанесены надписи о том, что надо посмотреть по сторонам и не спешить. Мы надеемся, что это привлечет внимание пешеходов", - добавила руководитель пресс-службы ЦОДД.
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Она отметила, что все фигурки выполнены из прочного световозвращающего материала, поэтому в темное время их можно будет заметить. Кроме того, все они прикреплены к стойкам дорожного знака, чтобы не мешать пешеходам.
Писарь добавила, что фигуры разного размера: высота установленной на севере Москвы 1 метр, на Плющихе - 1,5 метра.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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