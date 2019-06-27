Для расследования причин катастрофы Ан-24 в Бурятии создали спецкомиссию

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сформирована специальная комиссия с участием Росавиации и Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для расследования обстоятельств и причин катастрофы Ан-24 в Нижнеангарске.

Ранее в пресс-службе Росавиации РИА Новости заявили, что МАК и Росавиация примут участие в расследовании аварийной посадки самолета в Бурятии.

"Для расследования обстоятельств и причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия с участием представителей Росавиации", - говорится на сайте Росавиации.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - сообщил в свою очередь МАК.

В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. За медицинской помощью обратился 21 пассажир.