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РИА Новости

Для расследования причин катастрофы Ан-24 в Бурятии создали спецкомиссию

Вчера, 12:04
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© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
© Следственный комитет РФ
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сформирована специальная комиссия с участием Росавиации и Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для расследования обстоятельств и причин катастрофы Ан-24 в Нижнеангарске.
Ранее в пресс-службе Росавиации РИА Новости заявили, что МАК и Росавиация примут участие в расследовании аварийной посадки самолета в Бурятии.
"Для расследования обстоятельств и причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия с участием представителей Росавиации", - говорится на сайте Росавиации.
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
Вчера, 11:43
Экипаж разбившегося Ан-24 подал сигнал бедствия за 30 км до аэропорта
"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - сообщил в свою очередь МАК.
В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. За медицинской помощью обратился 21 пассажир.
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МАКАн-24РосавиацияМежгосударственный авиационный комитетБурятияПроисшествия
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