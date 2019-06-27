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РИА Новости

В МИД прокомментировали подход США к палестино-израильскому урегулированию

Вчера, 12:04
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Подход США к палестино-израильскому урегулированию, представленный на международной встрече в столице Бахрейна Манаме, представляется контрпродуктивным, говорится в комментарии МИД России.
В среду в Бахрейне завершилась двухдневная встреча, на которой прошло обсуждение экономических аспектов разработанной США инициативы по урегулированию ближневосточного конфликта, названной СМИ "сделкой века". Представители палестинской администрации бойкотировали форум, расценив его как попытку их подкупить. Как сообщил в конце форума инициатор сделки, советник президента США Джаред Кушнер, они соберут поправки и предложения к разработанному плану, чтобы внести в него изменения.
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Как отметили в МИД, главным предложением является создание фонда в 50 миллиардов долларов для реализации в течение 10 лет различных проектов развития на палестинских территориях, в Египте, Иордании и Ливане, но сознательно выведена за скобки ключевая задача перезапуска прямых палестино-израильских переговоров, в том числе о созданию независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
"Такой подход представляется контрпродуктивным", - говорится в комментарии.
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МИД РФРоссияПалестинаСШАИзраильВ мире
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