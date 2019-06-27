Калужские власти хотят к 2025 году снизить смертность в ДТП

КАЛУГА, 27 июн – РИА Новости. Калужские власти намерены к концу 2024 года снизить смертность в ДТП в регионе в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до 4 человек на 100 тысяч населения, заявил РИА Новости губернатор Анатолий Артамонов.

В среду губернатор принял участие в заседании Государственного совета России, который проходил в Кремле под председательством президента РФ Владимира Путина. Заседание было посвящено вопросам развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения. Участники обсуждали меры, направленные на повышение эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшение организации дорожного движения.

По словам Артамонова, поднятая на Госсовете тема крайне актуальна для Калужской области, и власти уделяют ей большое внимание. Обеспечение безопасности идет по различным программам, в том числе и по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и входящего в его состав регионального проекта "Безопасность дорожного движения".

Он отметил, что согласно планам, к концу 2024 года в регионе в два раза по сравнению с 2017 годом должно снизиться количество мест концентрации ДТП – с 49 до 24.

"К концу 2024 года планируем снизить смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего 4 человек на 100 тысяч населения (в том числе в 2019 году – до 15,5 человек на 100 тысяч населения)", - прокомментировал Артамонов.

В 2019-2024 годах на эти цели в региональном проекте "Безопасность дорожного движения" предусмотрено 1,2 миллиарда рублей, из них в 2019 году будут потрачены 180,7 миллиона рублей.

Для повышения безопасности дорожного движения в регионе предпринимается ряд мер. В частности, в 2019 году запланирована установка барьерных ограждений на дорогах, идет установка дорожных знаков с использованием алмазной пленки типа "В", с флуоресцентной окантовкой. Запланированы работы по установке дорожных знаков на автомобильных дорогах.

"Одно из действенных мероприятий по снижению аварийности - устройство искусственных линий электроосвещения. В 2019 году планируется оборудовать искусственным освещением и тротуарами 14 километров автомобильных дорог на сумму 87 миллионов рублей", - рассказал Артамонов.