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РИА Новости

Власти ДНР могут открыть новый пункт пропуска через линию соприкосновения

Вчера, 11:44
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике прорабатывают возможности появления нового пропускного пункта через линию соприкосновения, заявил журналистам заместитель председателя правительства ДНР Владимир Пашков.
В настоящее время на территории ДНР функционируют четыре контрольных пункта.
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"На сегодня прорабатывается пятый пункт пропуска, если будет политическая установка главы ДНР. Рассматривается две-три точки, решение будет принято исходя из обстоятельств", - сказал Пашков.
Кроме того Пашков добавил, что реконструкция действующих пунктов пропуска уже началась. Работы будут проводиться поочередно. Техника будет переезжать на другие участки по мере надобности. Во время ремонта останавливать работу пунктов пропуска не планируется.
"Общее время на все четыре КПП займет несколько месяцев... Первое КПВВ планируем благоустроить к августу. Мы планируем увеличить пропускную способность пунктов пропуска в пять раз", - пояснил он.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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