Министры обороны НАТО обсуждают меры по усилению ПВО и готовность сил

БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Министры обороны стран НАТО в ходе второго дня переговоров в Брюсселе обсуждают меры по усилению потенциала сдерживания, в том числе морскую и противовоздушную оборону, а также готовность сил.

"Сегодня мы оценим усиление сдерживания и обороны НАТО. Это касается и нашей морской, и противовоздушной обороны. Это также первая в истории всеобъемлющая космическая политика НАТО", - сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая заседание.

По его словам, совет также обсудит "шаги, которые НАТО предпринимает для повышения готовности своих сил реагировать там, где и когда это необходимо".

"Мы рассмотрим прогресс в вопросе распределения финансового бремени. Для обеспечения эффективного сдерживания и обороны, мы должны продолжать инвестировать в свою безопасность", - сказал он.

Столтенберг отметил, что первые цифры расходов на оборону на 2019 год обнадеживают.

"В последние годы мы наблюдаем реальные изменения. Не только в виде затрат, но и увеличения инвестиций в потенциал и участия в миссиях и операциях НАТО", - сказал он.