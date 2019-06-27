Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T11:44Z
https://ria.ru/20190627/1555963682.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155246/93/1552469330_301:261:2277:1372_1036x0_80_0_0_2147eda66d55fe4f856bf37c1150d241.jpg
РИА Новости

Министры обороны НАТО обсуждают меры по усилению ПВО и готовность сил

Вчера, 11:44
364
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийСаммит НАТО
Саммит НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Министры обороны стран НАТО в ходе второго дня переговоров в Брюсселе обсуждают меры по усилению потенциала сдерживания, в том числе морскую и противовоздушную оборону, а также готовность сил.
"Сегодня мы оценим усиление сдерживания и обороны НАТО. Это касается и нашей морской, и противовоздушной обороны. Это также первая в истории всеобъемлющая космическая политика НАТО", - сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая заседание.
По его словам, совет также обсудит "шаги, которые НАТО предпринимает для повышения готовности своих сил реагировать там, где и когда это необходимо".
"Мы рассмотрим прогресс в вопросе распределения финансового бремени. Для обеспечения эффективного сдерживания и обороны, мы должны продолжать инвестировать в свою безопасность", - сказал он.
Столтенберг отметил, что первые цифры расходов на оборону на 2019 год обнадеживают.
"В последние годы мы наблюдаем реальные изменения. Не только в виде затрат, но и увеличения инвестиций в потенциал и участия в миссиях и операциях НАТО", - сказал он.
Накануне министры провели заседание, посвященной договору РСМД, по итогам которого Столтенберг объявил о согласовании набора политических и военных мер, которыми НАТО отреагирует в случае прекращения действия соглашения 2 августа.
0300011
Обсудить 1
БрюссельНАТОЙенс СтолтенбергВ мире
Рекомендуем
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
В Кремле прокомментировали снятие неприкосновенности с Атамбаева
РИА
Новости
США и НАТО не намерены разворачивать новые ядерные ракеты в Европе
Николай Мурашов
Центр по киберугрозам объяснил, зачем США называют Россию источником атак
Председатель Собрания исламского совета Исламской Республики Иран Али Лариджани на Международной конференции Парламентарии против наркотиков. 4 декабря 2017
Иран ответит на нарушение США границы, заявил спикер парламента
Лента
новостей
Северокорейский МИД напомнил США, что время на шаги для диалога истекает
Зузана Чапутова
В Словакии подтвердили ориентацию страны на ЕС и НАТО
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали подход США к палестино-израильскому урегулированию
Атаки на Россию управляются из ЕС и США, заявили в Центре по киберугрозам
В Пентагоне рассказали о вариантах защиты от российских крылатых ракет
Николай Мурашов
В Центре по киберугрозам назвали цели атак против России
Стратегия США в Латинской Америке дает сбой, заявил боливийский чиновник
Николай Мурашов
В Центре по киберугрозам объяснили, почему США отказываются от консультаций
Президент РФ Владимир Путин
Путин надеется, что конфликта между ядерными державами не произойдет
Российский комплекс радиоэлектронной борьбы Палантин
В России в июле впервые применят в действии комплекс РЭБ "Палантин"
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Замглавы делегации Украины о работе в ПАСЕ: пришлось наступить себе на ногу
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18В орбитальную группировку стран БРИКС войдут пять космических аппаратов
03:15Покорившая Эверест ливанка рассказала о помощи детям сирийских беженцев
03:13Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
01:28В НАТО подсчитали частоту перехватов российских самолетов
Лента новостейМолния