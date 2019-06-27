Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T11:37Z
https://ria.ru/20190627/1555963456.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

СМИ: в Германии задержали двух подозреваемых по делу об убийстве политика

Вчера, 11:37
200
БЕРЛИН, 27 июн - РИА Новости. Генпрокуратура ФРГ заявила о двух новых задержаниях по делу об убийстве немецкого политика Вальтера Любке, речь идет о поставщиках оружия для Штефана Э., который подозревается в преступлении, сообщил в четверг таблоид BILD.
По данным издания, в ходе задержания были произведены обыски, у подозреваемых обнаружено оружие, которое могло принадлежать Штефану Э. Прокуратура выдвинула против них обвинение в продаже оружия и причастности к убийству.
Ранее глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер сообщил журналистам о том, что предполагаемый убийца немецкого политика Вальтера Любке дал признательные показания, он заявил, что действовал в одиночку. Зеехофер отметил, что, несмотря на признания Штефана Э. о том, что он действовал в одиночку, МВД продолжит интенсивную работу по поиску возможных соучастников преступления, проверит окружение подозреваемого на протяжении последних лет".
Немецкие полицейские
26 июня, 12:16
Предполагаемый убийца немецкого политика Вальтера Любке признал вину
Член Христианско-демократического союза, 65-летний Вальтер Любке, который руководил правительством в Касселе, погиб от огнестрельного ранения в голову в своем собственном саду в начале июня. Полиция федеральной земли Гессен заявила, что речь идет об убийстве. Генпрокуратура ФРГ приняла расследование и установила подозреваемого в убийстве Любке, это 45-летний немецкий гражданин Штефан Э., он арестован, мотивом убийства стали правоэкстремистские воззрения предполагаемого преступника.
100003
Обсудить 0
ГерманияВ мире
Рекомендуем
Николай Мурашов
В Центре по киберугрозам назвали цели атак против России
РИА
Новости
Общественники Украины назвали концерты в ходе выборов подкупом избирателей
Полицейские на бульваре Вольтер около театра Батаклан в Париже, где произошел один из серии терактов
В Германии задержали боснийца по делу о терактах в Париже
Атаки на Россию управляются из ЕС и США, заявили в Центре по киберугрозам
Лента
новостей
Николай Мурашов
В Центре по киберугрозам объяснили, почему США отказываются от консультаций
Николай Мурашов
Центр по киберугрозам объяснил, зачем США называют Россию источником атак
В Германии выросло число преступлений антисемитского толка в 2018 году
Председатель Собрания исламского совета Исламской Республики Иран Али Лариджани на Международной конференции Парламентарии против наркотиков. 4 декабря 2017
Иран ответит на нарушение США границы, заявил спикер парламента
Истребители-бомбардировщики ВВС Индии Jaguar
В Индии самолет сбросил на город учебные бомбы из-за столкновения с птицей
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра при СБУ
Снова стало плохо: Меркель почувствовала недомогание на официально встрече
Меркель снова стало плохо на официальной встрече
Стратегия США в Латинской Америке дает сбой, заявил боливийский чиновник
В "Деловой России" объяснили, почему бизнес часто принимают за ОПГ
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов дает интервью на стенде МИА Россия сегодня в рамках Ялтинского международного экономического форума. 19 апреля 2019
Аксенов назвал возвращение России в ПАСЕ крахом внешней политики Киева
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
В Кремле прокомментировали снятие неприкосновенности с Атамбаева
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18В орбитальную группировку стран БРИКС войдут пять космических аппаратов
03:15Покорившая Эверест ливанка рассказала о помощи детям сирийских беженцев
03:13Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
01:28В НАТО подсчитали частоту перехватов российских самолетов
Лента новостейМолния