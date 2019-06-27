СМИ: в Германии задержали двух подозреваемых по делу об убийстве политика

БЕРЛИН, 27 июн - РИА Новости. Генпрокуратура ФРГ заявила о двух новых задержаниях по делу об убийстве немецкого политика Вальтера Любке, речь идет о поставщиках оружия для Штефана Э., который подозревается в преступлении, сообщил в четверг таблоид Генпрокуратура ФРГ заявила о двух новых задержаниях по делу об убийстве немецкого политика Вальтера Любке, речь идет о поставщиках оружия для Штефана Э., который подозревается в преступлении, сообщил в четверг таблоид BILD

По данным издания, в ходе задержания были произведены обыски, у подозреваемых обнаружено оружие, которое могло принадлежать Штефану Э. Прокуратура выдвинула против них обвинение в продаже оружия и причастности к убийству.

Ранее глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер сообщил журналистам о том, что предполагаемый убийца немецкого политика Вальтера Любке дал признательные показания, он заявил, что действовал в одиночку. Зеехофер отметил, что, несмотря на признания Штефана Э. о том, что он действовал в одиночку, МВД продолжит интенсивную работу по поиску возможных соучастников преступления, проверит окружение подозреваемого на протяжении последних лет".