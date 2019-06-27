В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 1,3 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 357 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 342 человека (женщин – 103, детей – 175), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 015 человек (женщин – 305, детей – 518)", - говорится в сообщении.

По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали два гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 27 взрывоопасных предметов.

Отмечается, что за сутки восстановлены шесть жилых домов, детский сад и хлебопекарня.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.