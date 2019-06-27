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РИА Новости

В "Деловой России" объяснили, почему бизнес часто принимают за ОПГ

Вчера, 11:22
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Предприниматели в России в настоящее время часто подпадают под статью УК РФ о преступном сообществе, хотя ведут исключительно хозяйственную деятельность, поскольку признаки преступного сообщества почти идентичны характеристикам любой организации, рассказала РИА Новости председатель комитета развития правовых услуг и экспертизы законопроектов "Деловой России" Екатерина Авдеева. Она является одним из разработчиков поправок в статью 210 УК о преступном сообществе.
Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии в июне заявил, что под статью о преступном сообществе (210 УК) можно подвести совет директоров любой организации, один из членов которого замешан в нарушениях закона. Он также отметил, что нужны изменения. Впоследствии в Госдуму был внесен законопроект с поправками в статью 210 УК с целью защиты предпринимателей от необоснованного дополнительного вменения к отдельным экономическим составам особо тяжкой статьи, которая предполагает уголовную ответственность не только для организаторов преступного сообщества от 12 до 20 лет, но и за само участие в нем.
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"Возникает логичный вопрос, как можно признать преступным сообществом коммерческую организацию, ведущую хозяйственную деятельность. Оказывается, что это очень даже возможно", - заявила Авдеева.
"Секрет кроется в почти полной идентичности признаков преступного сообщества, описанных в статье 35 УК РФ и признаков, традиционно присущих почти любой организации, а именно: структурированность преступного сообщества корреспондируется со структурированностью любой компании, единое руководства с единоличным исполнительным органом (чаще гендиректор) и финансовая выгода соответствует получению дохода коммерческой организацией", - поясняет она.
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По словам Авдеевой, отличие заключается только в том, что финансовую выгоду преступное сообщество извлекает путем совершения тяжких либо особо тяжких преступлений. "Формальное наложение такого определения на коммерческую организацию, в которой руководство или собственник обвиняется по эпизодам того же мошенничества позволяют следствию смотреть на юридическое лицо, как на сообщество преступников", - отмечает она.
"Да, сегодня суды чаще разбираются в ситуации, и статья 210 УК РФ не выдерживает стадии судебного следствия, но за время предварительного следствия предприниматели могут годами находиться в СИЗО, не иметь возможности пользоваться гарантиями для предпринимателей в уголовном процессе, которые прямо предусмотрены законодателем. За время следствия … такой обвиняемый часто теряет бизнес, а иногда и здоровье. Таким образом, разрешения вопроса в суде не спасает от очень серьезных негативных последствий. Такой подход противоречит сразу нескольким принципам уголовного права. Поэтому … изменить ситуацию возможно только с внесением соответствующих изменений в законодательство", - заключила она.
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