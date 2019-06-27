В "Деловой России" объяснили, почему бизнес часто принимают за ОПГ

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Предприниматели в России в настоящее время часто подпадают под статью УК РФ о преступном сообществе, хотя ведут исключительно хозяйственную деятельность, поскольку признаки преступного сообщества почти идентичны характеристикам любой организации, рассказала РИА Новости председатель комитета развития правовых услуг и экспертизы законопроектов "Деловой России" Екатерина Авдеева. Она является одним из разработчиков поправок в статью 210 УК о преступном сообществе.

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии в июне заявил, что под статью о преступном сообществе (210 УК) можно подвести совет директоров любой организации, один из членов которого замешан в нарушениях закона. Он также отметил, что нужны изменения. Впоследствии в Госдуму был внесен законопроект с поправками в статью 210 УК с целью защиты предпринимателей от необоснованного дополнительного вменения к отдельным экономическим составам особо тяжкой статьи, которая предполагает уголовную ответственность не только для организаторов преступного сообщества от 12 до 20 лет, но и за само участие в нем.

"Возникает логичный вопрос, как можно признать преступным сообществом коммерческую организацию, ведущую хозяйственную деятельность. Оказывается, что это очень даже возможно", - заявила Авдеева.

"Секрет кроется в почти полной идентичности признаков преступного сообщества, описанных в статье 35 УК РФ и признаков, традиционно присущих почти любой организации, а именно: структурированность преступного сообщества корреспондируется со структурированностью любой компании, единое руководства с единоличным исполнительным органом (чаще гендиректор) и финансовая выгода соответствует получению дохода коммерческой организацией", - поясняет она.

По словам Авдеевой, отличие заключается только в том, что финансовую выгоду преступное сообщество извлекает путем совершения тяжких либо особо тяжких преступлений. "Формальное наложение такого определения на коммерческую организацию, в которой руководство или собственник обвиняется по эпизодам того же мошенничества позволяют следствию смотреть на юридическое лицо, как на сообщество преступников", - отмечает она.