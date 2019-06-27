В Центре по киберугрозам назвали основной источник атак на Россию

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. США являются основным источником кибератак на информационные объекты в России, заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.

"Они показывают, что основным источником таких угроз являются информационные ресурсы на территории США", - сказал Мурашов на брифинге в МИА "Россия сегодня", приводя данные зарубежных компаний, касающиеся стран-источников угроз информационной безопасности.