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РИА Новости

В Центре по киберугрозам назвали основной источник атак на Россию

Вчера, 11:21
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© Fotolia / Andrey PopovХакер за компьютером
Хакер за компьютером
© Fotolia / Andrey Popov
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. США являются основным источником кибератак на информационные объекты в России, заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.
"Они показывают, что основным источником таких угроз являются информационные ресурсы на территории США", - сказал Мурашов на брифинге в МИА "Россия сегодня", приводя данные зарубежных компаний, касающиеся стран-источников угроз информационной безопасности.
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Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам создан приказом директора ФСБ осенью 2018 года. Центр координирует работы по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры в России и реагированию на компьютерные инциденты.
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РоссияСШАБезопасностьВ мире
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