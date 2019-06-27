Депутат прокомментировал предложение о переименовании Санкт-Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Переименование Санкт-Петербурга в Петроград по предложению лидера ЛДПР Владимира Жириновского ассоциировалось бы с тяжелой эпохой Первой мировой войны, тогда как город нужно продвигать как европейскую столицу, считает депутат законодательного собрания, член городской топонимической комиссии Алексей Цивилев.

Жириновский, выступая на Госсовете по развитию сети автодорог в среду, предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, а Ленинградскую область - с Санкт-Петербургом, переименовав его в Петроград.

"Эта идея не нова. В 1914 году город уже был переименован в Петроград, и это наименование продержалось всего 10 лет. Это были трудные (для страны) времена, и сейчас переименование ассоциировалось бы с возвратом в тяжелую эпоху, в период войны, а мы, я надеюсь, ни с кем воевать не собираемся", - сказал Цивилев РИА Новости.