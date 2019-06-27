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РИА Новости

Депутат прокомментировал предложение о переименовании Санкт-Петербурга

Вчера, 11:14
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© РИА Новости / Евгений БиятовТроице-Измайловский собор в Санкт-Петербурге
Троице-Измайловский собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Евгений Биятов
Троице-Измайловский собор в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Переименование Санкт-Петербурга в Петроград по предложению лидера ЛДПР Владимира Жириновского ассоциировалось бы с тяжелой эпохой Первой мировой войны, тогда как город нужно продвигать как европейскую столицу, считает депутат законодательного собрания, член городской топонимической комиссии Алексей Цивилев.
Жириновский, выступая на Госсовете по развитию сети автодорог в среду, предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, а Ленинградскую область - с Санкт-Петербургом, переименовав его в Петроград.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
26 июня, 20:17
"Надо поставить точку". Географ оценил идею переименовать Санкт-Петербург Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград, а также объединить области с крупными городами. Эти предложения прокомментировал в интервью радио Sputnik географ, действительный член Русского географического общества Леонид Колотило.
"Эта идея не нова. В 1914 году город уже был переименован в Петроград, и это наименование продержалось всего 10 лет. Это были трудные (для страны) времена, и сейчас переименование ассоциировалось бы с возвратом в тяжелую эпоху, в период войны, а мы, я надеюсь, ни с кем воевать не собираемся", - сказал Цивилев РИА Новости.
Он добавил, что считает более оправданным и целесообразным акцент на том, что Санкт-Петербург — европейский город, а для продвижения Северной столицы в этом статусе как нельзя лучше подходит нынешнее историческое наименование.
Жители Цхинвала во время голосования на выборах президента Южной Осетии и референдуме о переименовании республики в Государство Алания
10 апреля 2017, 18:09Радио Sputnik
"Двойная фамилия". Южная Осетия меняет буквы, но не духВ Южной Осетии еще до официального объявления результата президентских выборов огласили итоги референдума по принятию второго наименования республики.
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Владимир ЖириновскийОбщество
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