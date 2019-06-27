Стратегия США в Латинской Америке дает сбой, заявил боливийский чиновник

ЛА-ПАС, 27 июн – РИА Новости. Стратегия США в Латинской Америке уже дает сбои, странам нужен суверенный и мирный континент, только тогда с регионом будут считаться, уверен глава администрации президента Боливии Хуан Рамон Кинтана.

"На многих форумах, проходивших в Латинской Америке, говорилось, что наступают новые времена, наступает новый век. И этот новый XXI век станет веком народов. На этом фоне с каждым днем усиливается агрессивность американской гегемонии, агрессивность американской администрации. В Латинской Америке с каждым днем все больше и больше используется шантаж в рамках международных финансовых политик, направленный на насаждение моделей рыночной экономики, которая в конечном счете лишает нации их собственных природных богатств", - отметил он.

"Сегодня, например, у нас перед глазами грустный пример Аргентины и Бразилии. Их общества обречены на растущую бедность, на утрату суверенитета над природными богатствами, на то, чтобы их экономические модели разрабатывались при растущем участии внешних сил. Мы не хотим этого ни для Боливии, ни для Латинской Америки. Мы хотим единый континент, мирный континент, суверенный континент. Именно это позволит стать региону тем, с кем считаются в мировых делах", - добавил Кинтана.

По его мнению, чем больше США будут властвовать в Латинской Америке, тем менее уважаемым собеседником будет становиться регион для остального мира. "Тем самым она прекратит существование, потеряет собственный суверенный голос в мировом сообществе. Мы не хотим быть под опекой иностранной державы, и менее всего – под опекой США, которые привыкли править силой, править через навязывание, править путем шантажа, путем военных или "мягких" переворотов", - сказал он в интервью РИА Новости.