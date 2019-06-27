Исследование: китайские студенты выбирают русский язык

МОСКВА, 27 июн - " Проект "Россия-Китай: главное . Русский язык остается самой популярной специальностью, которую выбирают студенты из КНР, приезжающие на обучение в российские вузы, говорится в обзоре, подготовленном Центром социологических исследований ("Социоцентр") при Министерстве науки и высшего образования РФ.

"Для его изучения в последние годы приезжают в среднем от 25% до 30% всех граждан КНР, поступающих в вузы России. Причем наблюдается увеличение доли и числа китайских юношей и девушек, изучающих в России русский язык как специальность", - говорится в исследовании, в котором собраны статистические данные министерства начиная с 2002-2003 учебного года.

Как отмечается, студенты из КНР изучают русский язык не только на долгосрочных образовательных программах бакалавриата и магистратуры, но и на краткосрочных языковых курсах, подготовительных отделениях для последующей учебы по другим специализациям, а также в рамках стажировок.

Помимо этого, растет спрос на изучение русского языка как филологической или переводческой специальности, а также первого иностранного языка в вузах Китая. "Это связано с расширением торгово-экономических связей Китая и России и возросшей потребностью в КНР как в переводчиках-русистах, так и в специалистах со знанием русского языка, работающих в различных отраслях", - указывается в обзоре.

В пятерку самых востребованных направлений подготовки у китайских студентов в российских вузах также входят экономика и менеджмент, гуманитарно-социальные специальности (языкознание, политология и регионоведение), инженерно-технические специальности (технология строительства, машиностроение, электро- и теплоэнергетика), а также искусство и культура.