В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Вид на один из районов Латакии

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 12 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 13, сообщается в информационном бюллетене на странице Минобороны РФ в Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 12 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 13, сообщается в информационном бюллетене на странице Минобороны РФ в Facebook

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 12 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Латакия – шесть, Хама – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 13 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Идлиб – пять, Хама – шесть, Латакия – один", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел четыре гуманитарные акции. В районе Ханану Шаркий населенного пункта Алеппо провинции Алеппо выдано 690 продовольственных наборов общим весом 3005 килограмма, в населенном пункте Джисрейн провинции Дамаск выдано 346 продовольственных наборов общим весом 1505 килограммов. Кроме того, в населенном пункте Хербет-Эль-Хамам провинции Хомс выдано 560 продовольственных наборов общим весом 2436 килограмма, в населенном пункте Ашамия провинции Латакия распределено 585 продовольственных наборов общим весом 2545 килограммов.