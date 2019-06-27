Эксперт ООН: Ассанж подвергся психологическим пыткам в посольстве Эквадора

ЖЕНЕВА, 27 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж во время проживания на территории посольства Эквадора в Лондоне подвергался длительному воздействию психологических пыток, заявил на брифинге в Женеве спецдокладчик по вопросам пыток Нильс Мельцер со ссылкой на проведенную медицинскую экспертизу.

"Я приехал (в Лондон) как спецдокладчик по вопросам пыток, потому что я хотел увидеть Джулиана Ассанжа. И я взял с собой двух медэкспертов, потому что я знал, что влезаю в политизированное дело, и все, о чем я говорю, может подвергнуться атаке с другой стороны. Так что я хотел получить объективную, научно основанную медицинскую оценку", - сказал он.

Мельцер рассказал, что взял с собой на встречу с Ассанжем психиатра и судебно-медицинского эксперта, у которых имеется многолетий опыт работы с жертвами пыток. Врачи провели осмотр Ассанжа в соответствии с международно-признанными стандартами.

"Мы обнаружили, что Ассанж демонстрировал признаки, которые обычны для лиц, подвергавшихся психологическим пыткам в течение длительного периода времени – крайняя нервозность, посттравматический стресс, слабость мышления и психическое расстройство. Я не могу раскрывать все медицинские диагнозы из-за конфиденциальности, но это очень серьезные симптомы", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что Ассанж находился в изоляции шесть лет, при этом он подвергался общественной травле, включая призывы к убийству и оскорбления.