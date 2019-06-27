Силовики 20 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские силовики 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне в ДНР сообщили о 21 нарушении режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 20 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по республике более 140 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП, зенитных установок и стрелкового оружия. В результате обстрелов в Донецке ранена женщина, в Горловке и Коминтерново сгорело три дома, еще три повреждено.