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РИА Новости

Силовики 20 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Вчера, 09:41
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские силовики 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили о 21 нарушении режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 20 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
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По его словам, украинские силовики выпустили по республике более 140 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП, зенитных установок и стрелкового оружия. В результате обстрелов в Донецке ранена женщина, в Горловке и Коминтерново сгорело три дома, еще три повреждено.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 401 единица. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 336 единиц", - добавили в ведомстве.
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