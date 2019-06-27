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РИА Новости

В Бурятии психологи работают с пассажирами Ан-24

Вчера, 09:31
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© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
© Следственный комитет РФ
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Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
КРАСНОЯРСК, 27 июн - РИА Новости. Психологи работают с пассажирами самолета Ан-24, который аварийно сел в бурятском Нижнеангарске, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, два пилота погибли. Возгорание потушено. Следователи по факту жесткой посадки самолета завели уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
Вчера, 09:24
Власти Бурятии назвали имена пилотов, погибших при аварийной посадке Ан-24
Двадцать один пассажир обратился за медицинской помощью после аварийной посадки Ан-24, травмы у пострадавших легкие и средней тяжести.
"В Нижнеангарск направлен психолог из Улан-Удэ. Также на месте работают два местных специалиста. Со всеми пассажирами, которые были доставлены в больницу, была проведена работа. Они пережили большой стресс", - сказал собеседник агентства.
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