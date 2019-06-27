В Бурятии психологи работают с пассажирами Ан-24

КРАСНОЯРСК, 27 июн - РИА Новости. Психологи работают с пассажирами самолета Ан-24, который аварийно сел в бурятском Нижнеангарске, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, два пилота погибли. Возгорание потушено. Следователи по факту жесткой посадки самолета завели уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.

Двадцать один пассажир обратился за медицинской помощью после аварийной посадки Ан-24, травмы у пострадавших легкие и средней тяжести.

"В Нижнеангарск направлен психолог из Улан-Удэ. Также на месте работают два местных специалиста. Со всеми пассажирами, которые были доставлены в больницу, была проведена работа. Они пережили большой стресс", - сказал собеседник агентства.