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РИА Новости
Новое оружие России

Технический облик ракеты "Монолит" разработают до конца года

Вчера, 09:08
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КУБИНКА (Московская обл.), 27 июн - РИА Новости. Технический облик новейшей российской авиационной ракеты "Монолит" будет сформирован до конца 2019 года, заявил в четверг РИА Новости в ходе форума "Армия-2019" индустриальный директор кластера обычных вооружений Ростеха Сергей Абрамов.
"По планам мы завершим формирование технического облика ракеты до конца этого года и согласуем с нашим заказчиком техническое задание на ее разработку. И, возможно, года через два мы получим опытный образец", - сказал он.
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Ранее о разработке концерном "Техмаш" (входит в Ростех) этой ракеты РИА Новости рассказал гендиректор компании Владимир Лепин. По его словам, ракета предназначена для боевых самолетов и вертолетов.
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