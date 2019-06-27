Технический облик ракеты "Монолит" разработают до конца года

КУБИНКА (Московская обл.), 27 июн - РИА Новости. Технический облик новейшей российской авиационной ракеты "Монолит" будет сформирован до конца 2019 года, заявил в четверг РИА Новости в ходе форума "Армия-2019" индустриальный директор кластера обычных вооружений Ростеха Сергей Абрамов.
"По планам мы завершим формирование технического облика ракеты до конца этого года и согласуем с нашим заказчиком техническое задание на ее разработку. И, возможно, года через два мы получим опытный образец", - сказал он.
Ранее о разработке концерном "Техмаш" (входит в Ростех) этой ракеты РИА Новости рассказал гендиректор компании Владимир Лепин. По его словам, ракета предназначена для боевых самолетов и вертолетов.