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РИА Новости

Роскачество дало рекомендации по выбору зонта

Вчера, 08:28
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© РИА Новости / Владимир АстапковичДевушка во время дождя на одной из улиц в Москве
Девушка во время дождя на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Девушка во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Роскачество разработало экспертные рекомендации по выбору и эксплуатации зонтов, например, сушка в сложенном виде куполом вниз может продлить срок службы, говорится в сообщении организации.
"Прежде всего, зонт следует использовать по назначению. Кроме того, зонт нужно правильно и вовремя сушить: зайдя в помещение, стоит повесить его куполом вниз, не раскрывая и не убирая в чехол. Позвольте воздуху постепенно осушить зонт", - рекомендуют эксперты. Иногда полезно промывать купол зонта под душем с мягким шампунем, стоит время от времени мыть и ручку, из-за эксплуатации на улице, отмечается в сообщении.
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В компании также обращают внимание на то, что сушка зонта в открытом виде постепенно приводит сохнущую ткань купола в негодность, а получить "сгнивший" зонт можно уже через год, если плотно сворачивать купол, не просушивая его.
В списке того, что важно оценить при покупке - люфт в креплениях механизмов, качество крепления спиц и ткани купола, скорость и плавность открытия и сложения, отсутствие перетяжек и провисаний ткани при открытом куполе. "Работу "антиветра" легко проверить резким движением руки: купол должен суметь вывернуться наизнанку", - добавляют эксперты.
"Дождь – верный спутник весны и лета большинства регионов России. И задача зонта – спасать ваш внешний вид, здоровье и даже репутацию", - отмечает Роскачество, добавляя, что зонт может прослужить и до 10 лет, если обращаться с ним правильно.
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РоскачествоРоссияОбщество
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