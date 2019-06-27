Роскачество дало рекомендации по выбору зонта

Девушка во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото

Девушка во время дождя на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Роскачество разработало экспертные рекомендации по выбору и эксплуатации зонтов, например, сушка в сложенном виде куполом вниз может продлить срок службы, говорится в Роскачество разработало экспертные рекомендации по выбору и эксплуатации зонтов, например, сушка в сложенном виде куполом вниз может продлить срок службы, говорится в сообщении организации.

"Прежде всего, зонт следует использовать по назначению. Кроме того, зонт нужно правильно и вовремя сушить: зайдя в помещение, стоит повесить его куполом вниз, не раскрывая и не убирая в чехол. Позвольте воздуху постепенно осушить зонт", - рекомендуют эксперты. Иногда полезно промывать купол зонта под душем с мягким шампунем, стоит время от времени мыть и ручку, из-за эксплуатации на улице, отмечается в сообщении.

В компании также обращают внимание на то, что сушка зонта в открытом виде постепенно приводит сохнущую ткань купола в негодность, а получить "сгнивший" зонт можно уже через год, если плотно сворачивать купол, не просушивая его.

В списке того, что важно оценить при покупке - люфт в креплениях механизмов, качество крепления спиц и ткани купола, скорость и плавность открытия и сложения, отсутствие перетяжек и провисаний ткани при открытом куполе. "Работу "антиветра" легко проверить резким движением руки: купол должен суметь вывернуться наизнанку", - добавляют эксперты.