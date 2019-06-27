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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

Вчера, 08:19
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМосковский международный деловой центр "Москва-Сити"
Московский международный деловой центр Москва-Сити
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Дождливая погода с температурой воздуха до 19 градусов ожидается в Москве в четверг, рассказала РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В Москве и по области преимущественно облачно, временами дожди, вечером местами сильные, в центре столицы плюс 17-19, в Подмосковье от 16 до 21 градуса тепла", - сказал Леус.
Улан-Удэ
17 июня, 08:54
Росгидромет назвал самые солнечные города
По его словам, в течение сегодняшних суток, начиная с утра и до завтрашнего дня выпадет от 6 до 11 миллиметров осадков при месячной норме 75 миллиметров.
Метеоролог также добавил, что ветер будет юго-восточный, порывистый, его скорость составит 5-10 метров в секунду.
Кроме того, синоптик отметил, что атмосферное давление будет активно падать и к вечеру составит 734 миллиметра ртутного столба.
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МоскваОбщество
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