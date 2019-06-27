Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Дождливая погода с температурой воздуха до 19 градусов ожидается в Москве в четверг, рассказала РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В Москве и по области преимущественно облачно, временами дожди, вечером местами сильные, в центре столицы плюс 17-19, в Подмосковье от 16 до 21 градуса тепла", - сказал Леус.

По его словам, в течение сегодняшних суток, начиная с утра и до завтрашнего дня выпадет от 6 до 11 миллиметров осадков при месячной норме 75 миллиметров.

Метеоролог также добавил, что ветер будет юго-восточный, порывистый, его скорость составит 5-10 метров в секунду.