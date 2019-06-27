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РИА Новости
Культура

Музыканты Scorpions оценили исполнение своей песни балалаечником из Перми

Вчера, 06:37
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонцерт группы Scorpions в Москве
Концерт группы Scorpions в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Концерт группы Scorpions в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Музыканты Scorpions оценили кавер-версию песни Still Loving You, которая была исполнена балалаечником из Перми Андреем Киряковым.
"Начинаем #МузыкальныйПонедельник с отличного кавера от одного из наших поклонников! Насколько это круто?" — говорится в сообщении коллектива в Facebook.
Сам Киряков в беседе с каналом "360" рассказал, что очень обрадовался тому, что немецкая группа опубликовала его кавер на своей странице.
"Scorpions в Facebook сделали ссылку на мой ролик в YouTube. А мне написал мой подписчик. Так круто!" — поделился впечатлениями музыкант.
Ранее его творчество оценили участники группы Queen. Тогда восхищение музыкантов вызвало виртуозное исполнение балалаечником песни The Show Must Go on". Как рассказал РИА Новости сам Киряков, его выступления по достоинству также оценили Светлана Лобода и Сергей Жуков, которые после этого пригласили балалаечника на свои сольные концерты.
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