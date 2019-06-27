Музыканты Scorpions оценили исполнение своей песни балалаечником из Перми

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Музыканты Scorpions оценили кавер-версию песни Still Loving You, которая была исполнена балалаечником из Перми Андреем Киряковым.

"Начинаем #МузыкальныйПонедельник с отличного кавера от одного из наших поклонников! Насколько это круто?" — говорится в сообщении коллектива в Facebook.

Сам Киряков в беседе с каналом " 360 " рассказал, что очень обрадовался тому, что немецкая группа опубликовала его кавер на своей странице.

"Scorpions в Facebook сделали ссылку на мой ролик в YouTube. А мне написал мой подписчик. Так круто!" — поделился впечатлениями музыкант.