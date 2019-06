Музыканты Scorpions оценили исполнение своей песни балалаечником из Перми

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Музыканты Scorpions оценили кавер-версию песни Still Loving You, которая была исполнена балалаечником из Перми Андреем Киряковым.

Ранее его творчество оценили участники группы Queen. Тогда восхищение музыкантов вызвало виртуозное исполнение балалаечником песни The Show Must Go on". Как рассказал РИА Новости сам Киряков, его выступления по достоинству также оценили Светлана Лобода и Сергей Жуков, которые после этого пригласили балалаечника на свои сольные концерты.