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РИА Новости

Окружившие штаб-квартиру полиции Гонконга протестующие разошлись

Вчера, 05:24
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© РИА Новости / Жанна МанукянСитуация возле здания центрального управления полиции Гонконга, которое 15 часов находилась в осаде протестующих. 22 июня 2019
Ситуация возле здания центрального управления полиции Гонконга, которое 15 часов находилась в осаде протестующих. 22 июня 2019
© РИА Новости / Жанна Манукян
ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Противники законопроекта об экстрадиции, окружившие здание главного управления полиции Гонконга, разошлись, но вновь изрисовали стены здания, сообщает телерадиостанция RTHK.
На прошлой неделе 21 июня демонстранты на 15 часов взяли в осаду штаб-квартиру гонконгской полиции, заблокировав сотрудников внутри. Участники акции требовали прекратить классифицировать демонстрации 12 июня, когда на улицы вышло более миллиона человек, как "беспорядки" и освободить всех задержанных. Полиция не выполнила их требований, однако и не применила силу, несмотря на то, что протестующие изрисовали стены здания и закидали сырыми яйцами.
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Демонстранты уже во второй раз за последнюю неделю окружили штаб-квартиру полиции в среду ночью и разошлись к утру четверга, серьезных инцидентов зафиксировано не было. Полиция начала убирать баррикады, которые установили протестующие у входа в здание, и отмывать граффити с фасада и стен. Сообщается, что у здания остались лишь несколько десятков протестующих, но они ведут себя спокойно. Протестующие как и в предыдущий раз требовали освободить задержанных и привлечь полицейских к ответственности за применение силы. Некоторые демонстранты закрасили объективы камер наружного наблюдения, установленных на здании.
Ранее в среду демонстранты, выступающие против поправок к закону об экстрадиции, в ходе масштабной акции направились с листовками к консульским учреждениям 19 стран, лидеры которых примут участие в саммите G20 в японской Осаке, с требованием оказать давление на Китай.
В понедельник помощник главы МИД КНР Чжан Цзюнь заявил, что Пекин не допустит, чтобы вопрос о Гонконге поднимался в ходе саммита в Осаке, так как проблемы Гонконга - это внутреннее дело Китая, и ни одно иностранное государство не имеет права вмешиваться. Тем не менее, организаторы и участники "марафона" надеются, что смогут привлечь внимание лидеров "Большой двадцатки".
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Протесты в Гонконге начались в начале июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Во время первой многотысячной акции протеста 12 июня произошли столкновения полиции с протестующими. Полиция применила перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. Еще одна масштабная акция прошла 16 июня, когда около 2 миллионов человек вышли на протесты.
Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, глава администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию. Но противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него и выдвинули властям ультиматум, согласно которому Лэм должна была выступить до 17.00 по местному времени (12.00 мск) 20 июня с соответствующим заявлением. Этого не произошло, в связи с чем демонстрации, хоть и не столь масштабные как ранее, возобновились 22 июня, однако практически полностью затихли на выходных.
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