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РИА Новости

СМИ: при атаках на военную базу в Колумбии ранили пять солдат

Вчера, 03:54
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МЕХИКО, 27 июн – РИА Новости. Не менее пяти военнослужащих получили ранения в результате двух атак с применением взрывчатых веществ на военную базу в колумбийском департаменте Араука, сообщает портал Red+.
По предварительным данным, самодельные взрывные устройства были запущены по территории базы неизвестными. Вторая атака произошла в тот момент, когда на базу в муниципалитете Фортуль прибыл вертолет, чтобы забрать раненых в госпиталь.
Военные не исключают, что за атаками могут стоять повстанцы из Армии национального освобождения Колумбии (АНО).
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