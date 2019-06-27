СМИ: при атаках на военную базу в Колумбии ранили пять солдат

МЕХИКО, 27 июн – РИА Новости. Не менее пяти военнослужащих получили ранения в результате двух атак с применением взрывчатых веществ на военную базу в колумбийском департаменте Араука, сообщает портал Red+.
По предварительным данным, самодельные взрывные устройства были запущены по территории базы неизвестными. Вторая атака произошла в тот момент, когда на базу в муниципалитете Фортуль прибыл вертолет, чтобы забрать раненых в госпиталь.
Военные не исключают, что за атаками могут стоять повстанцы из Армии национального освобождения Колумбии (АНО).