Пушков: Украину в ПАСЕ просто не приняли во внимание

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя уход Украины из сессии ПАСЕ, заявил, что её позицию по возвращении российской делегации права голоса в Ассамблее просто не приняли во внимание.

Ранее глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ПАСЕ после того, как был принят проект резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме. Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной также приняли решение покинуть ПАСЕ. Позже спикер парламента Словакии опроверг, что делегация республики ушла с сессии ПАСЕ из-за РФ, и заявил, что против возвращения прав делегации РФ голосовал только один член их представитель.