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РИА Новости

Пушков: Украину в ПАСЕ просто не приняли во внимание

02:14
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя уход Украины из сессии ПАСЕ, заявил, что её позицию по возвращении российской делегации права голоса в Ассамблее просто не приняли во внимание.
Ранее глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ПАСЕ после того, как был принят проект резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме. Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной также приняли решение покинуть ПАСЕ. Позже спикер парламента Словакии опроверг, что делегация республики ушла с сессии ПАСЕ из-за РФ, и заявил, что против возвращения прав делегации РФ голосовал только один член их представитель.

"Укроделегаты в бессильном протесте покинули сессию ПАСЕ. В Страсбурге им уже делать нечего. Так бесславно закончился период Порошенко в Совете Европы. Делегацию проигравших по большей части заменят - с задачей эти горлодёры не справились. Их просто не приняли во внимание. Фиаско", - написал Пушков в Twitter.

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