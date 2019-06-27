Росстат не досчитался трети федеральных ОКН за 2017 год

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Росстат в 2017 году не досчитался трети федеральных объектов культурного наследия (ОКН) в России, говорится в отчете Счётной палаты РФ по итогам проверки исполнения регионами переданных им полномочий в части охраны культурных объектов.

В отчете аудиторов отмечается несоответствие данных о количестве ОКН у Росстата и Минкультуры. Так, по данным федерального статистического наблюдения, за 2017 год общее количество объектов культурного наследия, включенных в единый реестр ОКН, составило 98,662 тысячи, а по данным Минкультуры, по состоянию на 1 января 2018 года там числилось 143,876 тысячи объектов культурного наследия, что на 45,8% больше показателей Росстата.

"Указанный факт свидетельствует о недостоверности статистических данных в части состава объектов культурного наследия", - говорится в отчете СП. При этом по данным аудиторов, в формах отчетности регионов об осуществлении полномочий по государственной охране ОКН, отсутствуют показатели об их состоянии, что не позволяет объективно определить уровень рисков утраты памятников.

"Сложившаяся ситуация требует со стороны Минкультуры России проведения всестороннего анализа и сверки данных о количестве ОКН в разрезе источников их формирования, а также подготовить предложения в Росстат в части корректировки форм и показателей федерального статистического наблюдения", - считают аудиторы.

СП также обращает внимание на недофинансирование полномочий регионов по охране ОКН. Общий объем недофинансирования, по данным аудиторов, за 2016 и 2017 годы составил соответственно 32,2 миллиона и 15,8 миллиона рублей. При этом наибольший дефицит финансов сложился в Псковской области, в Санкт-Петербурге, Курской и Смоленской областях.