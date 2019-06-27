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РИА Новости

Росстат не досчитался трети федеральных ОКН за 2017 год

00:45
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© Фото : Федеральная служба государственной статистикиЗдание Федеральной службы государственной статистики
Здание Федеральной службы государственной статистики
© Фото : Федеральная служба государственной статистики
Здание Федеральной службы государственной статистики . Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Росстат в 2017 году не досчитался трети федеральных объектов культурного наследия (ОКН) в России, говорится в отчете Счётной палаты РФ по итогам проверки исполнения регионами переданных им полномочий в части охраны культурных объектов.
В отчете аудиторов отмечается несоответствие данных о количестве ОКН у Росстата и Минкультуры. Так, по данным федерального статистического наблюдения, за 2017 год общее количество объектов культурного наследия, включенных в единый реестр ОКН, составило 98,662 тысячи, а по данным Минкультуры, по состоянию на 1 января 2018 года там числилось 143,876 тысячи объектов культурного наследия, что на 45,8% больше показателей Росстата.
"Указанный факт свидетельствует о недостоверности статистических данных в части состава объектов культурного наследия", - говорится в отчете СП. При этом по данным аудиторов, в формах отчетности регионов об осуществлении полномочий по государственной охране ОКН, отсутствуют показатели об их состоянии, что не позволяет объективно определить уровень рисков утраты памятников.
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"Сложившаяся ситуация требует со стороны Минкультуры России проведения всестороннего анализа и сверки данных о количестве ОКН в разрезе источников их формирования, а также подготовить предложения в Росстат в части корректировки форм и показателей федерального статистического наблюдения", - считают аудиторы.
СП также обращает внимание на недофинансирование полномочий регионов по охране ОКН. Общий объем недофинансирования, по данным аудиторов, за 2016 и 2017 годы составил соответственно 32,2 миллиона и 15,8 миллиона рублей. При этом наибольший дефицит финансов сложился в Псковской области, в Санкт-Петербурге, Курской и Смоленской областях.
За период 2015-2018 годов объем субвенции из федерального бюджета регионам составил 1,2 миллиарда рулей, при этом количество ОКН федерального значения в указанный период росло, а размер субвенции сокращался, отмечает СП.
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