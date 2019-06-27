СП обнаружила попытку купить гоночные автосимуляторы подразделением ФТС

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Счетная палата РФ обнаружила попытку купить подразделением ФТС России гоночные автосимуляторы по завышенной цене, дорогостоящую кофеварку и диваны, предполагающие наличие бара внутри, охлаждение подстаканников и музыкальный центр, следует из материалов палаты по итогам проверки подразделения службы - Центральной базовой таможни (ЦБТ) ФТС России.

Эти факты выявлены при проверке хода капремонта административного здания в Москве на 6-ой Радиальной улице. В проектно-сметной документации содержатся следующие позиции: два гоночных автосимулятора RS1 общей стоимостью 17,610 миллиона рублей без НДС; дорогостоящая швейцарская кофеварка стоимостью 162,7 тысячи рублей без НДС; три дивана общей стоимостью 459,7 тысячи рублей без НДС. Диваны указаны с излишними потребительскими свойствами - в частности данная модель предполагает наличие бара в диване, охлаждение подстаканников, музыкальный центр, пульт управления, говорится в отчете аудиторов.

"Таким образом, в проектно-сметную документацию включено оборудование и предметы интерьера, технологически не связанные с проведением работ по капитальному ремонту. При этом в условиях госконтракта и задания ЦБТ ФТС России на капитальный ремонт данного здания нет данных, какое подразделение ЦБТ ФТС России будет размещаться в этом здании и как будет использоваться класс автоподготовки, куда планируется установить гоночные автосимуляторы", - говорится в материалах проверки.

По данным с сайта производителя гоночных автосимуляторов RS1, указанный автосимулятор является игровым креслом, а самое дорогое гоночное кресло с полным комплектом аксессуаров стоит 573 тысячи рублей, что в 18 раз меньше стоимости, определенной в проектно-сметной документации, указывают аудиторы.

В целом включение в проектно-сметную документацию этих предметов интерьера завысило ее общую стоимость на 18,2 миллиона рублей, указывают в Счетной палате. ЦБТ ФТС России проинформировала аудиторов, что капитальный ремонт здания еще не завершен.