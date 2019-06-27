Пол Маккартни признался, что сломал карьеру жены

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Пол Маккартни . Пол Маккартни рассказал в интервью Guardian о том, какое влияние оказали на него работы его жены Линды.

"Я всегда шутил, что сломал карьеру Линды, - поделился Маккартни. - Она для всех стала "женой Пола"<...>, и люди перестали обращать внимание на ее фотографии. Но постепенно стало понятно, что представляли собой ее работы, и, в конце концов, она получила заслуженное признание".

До того как выйти замуж за Пола в 1969 году, Линда Истон была преуспевающим фотографом. Так, она стала первой женщиной-фотографом, чью работу поставил на обложку журнал Rolling Stone - это был снимок Эрика Клэптона.

Маккартни рассказывает, что Линда очень любила музыку, постоянно ее слушала и прекрасно в ней разбиралась. Она сотрудничала с Джими Хендриксом, Бобом Диланом, Дженис Джоплин, Эриком Клэптоном, The Who и The Doors.