Пол Маккартни признался, что сломал карьеру жены

Маккартни рассказывает, что Линда очень любила музыку, постоянно ее слушала и прекрасно в ней разбиралась. Она сотрудничала с Джими Хендриксом, Бобом Диланом, Дженис Джоплин, Эриком Клэптоном, The Who и The Doors.