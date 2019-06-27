Ученые установили главную опасность пластиковой посуды

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Минприроды предлагает запретить продажу одноразовой пластиковой посуды и сократить ежегодное потребление пластика на двадцать процентов. Совет по правам человека при президенте России настаивает на постепенном отказе от пластиковых пакетов в магазинах. Госдума обсуждает законопроект о приеме пластиковой и стеклотары в супермаркетах. Насколько опасна угроза глобального загрязнения бытовыми отходами — в материале РИА Новости.

Удобство превратилось в большие мусорные кучи

Пластиком называют твердые органические полимерные материалы. Они состоят из атомов углерода, водорода и кислорода. Химические связи между этими элементами очень сильные. Это обеспечивает пластику прочность, а срок жизни не ограничивается даже сотней лет.

Молекулы полимеров — очень длинные, состоят из множества повторяющихся звеньев. За счет этого достигается пластичность. Очень важное свойство — легкость.

Уникальные качества пластиков привели к тому, что их стали предпочитать дереву, металлу и бумаге. Массово этот материал начали производить с середины XX века. Из него изготавливают пряжу, чтобы шить одежду, делают посуду, мебель, пакеты и сумки, бытовую технику, спортивный инвентарь, оконные рамы и множество других вещей.

Ежегодно на планете производится 348 миллионов тонн пластика. За все время мировая промышленность изготовила 8,3 миллиарда тонн. Проблема в том, что весь этот объем никуда не делся, он — рядом с нами: в лесах, на пляжах, мусорных полигонах, на дне океанов, морском побережье.

Микропластик становится пищей

В 1970-х ученые впервые стали сообщать о микрочастицах пластика, обнаруживаемых в пробах морской воды. Это кусочки размером не более пяти миллиметров, чаще всего счет идет на микроны и нанометры. Какими путями они оказываются в Мировом океане, выяснили в последние годы: со сточными водами в реки и оттуда — в моря.

Как пишут итальянские ученые, микропластик образуется при машинной стирке одежды из синтетических тканей. По канализации частички и волокна попадают в очистные сооружения, будучи слишком мелкими, проходят через все фильтры и сбрасываются в реки и другие водоемы. Эксперименты показали, что с каждого килограмма синтетики в сточные воды попадают десятки и сотни миллиграммов пластиковых волокон.

Частицы пластика, бывшие некогда в одежде, обнаружены в очистных сооружениях вдоль залива Сан-Франциско, у берегов Швеции, Австралии, Финляндии. Оттуда они попадают в Мировой океан, включая северные моря, Арктику и даже Антарктику.

В результате стирки синтетической одежды в океан поступает примерно 35 процентов всего объема микропластика.

Немалый вклад в загрязнение водной среды вносят и микросферы, добавляемые в косметические продукты: гели для душа, скрабы, лосьоны, зубные пасты. Оттуда они также через канализацию переносятся в Мировой океан.

Еще один источник опасности — крупные куски пластика и предметы, попадающие в воду. Различные механические воздействия, волны, солнечный свет, действие кислорода дробят и разрывают их. Частички плавают в толще воды, забиваются в песок на пляжах, оседают в коралловых рифах.

Микропластик в океане становится частью пищевой цепочки. Его поглощает зоопланктон, а с ним — рыбы, моллюски, крупные морские животные и птицы. Далее частицы вместе с дарами моря поступают на стол человеку. Иначе откуда они берутся в наших экскрементах?

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos Микропластик образуется из отходов, от стирки одежды, средств гигиены, истирания автомобильных покрышек. С водой он оказывается в Мировом океане, по воздуху — в наших легких. © Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos Микропластик образуется из отходов, от стирки одежды, средств гигиены, истирания автомобильных покрышек. С водой он оказывается в Мировом океане, по воздуху — в наших легких.

Забивает желудки и обманывает рыбу

Поскольку пластик не разлагается, он считается безвредным для человека и других живых организмов. Но главная угроза — в том, что, скапливаясь в большом количестве, этот материал разрушает экологию, приводит к деградации природных мест обитания. В последнее время все больше данных о том, что он может нести прямой вред живой природе.

Пластик винят в сокращении популяций некоторых видов. Недавно выяснилось, что желудки толстоклювых буревестников буквально набиты им. Птицы съедают пластик с водой или кормом, родители случайно скармливают его птенцам. В результате пернатые не могут нормально есть, не хватает сил на первый большой перелет, что ведет к гибели.

Пластик так или иначе вредит примерно 660 видам. Его рассматривают как одну из главных угроз морскому биоразнообразию. Если для морских котиков, которые запутываются в сетях, вред очевиден, то как действует на живые организмы микропластик, еще не до конца ясно. Среди предположений — повреждение желудочно-кишечного тракта, нарушение процессов химической коммуникации между видами, сокращение популяции микроводорослей.

Ученые рассматривают еще один путь — через образование биопленок на поверхности кусков пластика. В результате частицы выглядят и пахнут, как нечто живое, вводя рыбу в заблуждение. В биопленках могут водиться патогенные микроорганизмы, быстрее распространяются плазмиды с генами, несущими способность сопротивляться антибиотикам. Сообщество микроорганизмов, живущих на мусоре в море, ученые называют пластисферой (plastisphere).

© CC BY 4.0 / Sources, distribution and fate of microfibres on the Great Barrier Reef, Australia. Lene at all. Scientific Reports volume 9, Article number: 9021 (2019). Источник: https://www.nature.com/articles/s41598-019-45340-7 Микропластик, обнаруженный в пробах воды в районе Большого Барьерного рифа в Австралии. Слева — обломки бытового пластика, справа — обрывки текстильных волокон © CC BY 4.0 / Sources, distribution and fate of microfibres on the Great Barrier Reef, Australia. Lene at all. Scientific Reports volume 9, Article number: 9021 (2019). Источник: https://www.nature.com/articles/s41598-019-45340-7 Микропластик, обнаруженный в пробах воды в районе Большого Барьерного рифа в Австралии. Слева — обломки бытового пластика, справа — обрывки текстильных волокон

С переработкой пластика не справились

Крупные куски пластика сильно загрязняют побережье, образуют целые острова в местах океанских круговоротов. В воду они попадают вместе с береговым мусором и с рыболовных судов. Немало проблем пластиковые отходы вызывают на суше. Что с ними делать и куда девать — толком никто не знает. Вот почему первым шагом в борьбе с пластиковой угрозой представляется запрет одноразовой посуды, пакетов, бутылок. На эти предметы идет 42 процента всего пластика.

Захоронение пластика на полигонах невыгодно, поскольку он не разлагается и занимает место. Невозможно складировать его вечно. Индустрия переработки — в зачаточном состоянии, и пока ее роль в борьбе с загрязнением малозаметна.

Как пишет Nature, многие богатые страны отправляли пластиковый мусор на переработку в Китай. Несколько лет назад там начали строже регулировать эту отрасль, бороться с нелегальным ввозом отходов, требовать более качественного сырья. В 2017 году Китай временно ввел мораторий на экспорт непромышленного пластика, что вызвало переполох на рынке. Пришлось перерабатывать его самим экспортерам или перенаправить потоки в другие азиатские страны. Но что там делают с отходами — непонятно. Не исключено, что просто сбрасывают в океан.