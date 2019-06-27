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РИА Новости

Под Воронежем семье дали жилищную субсидию, а теперь требуют вернуть

Вчера, 08:00
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© Фото : из личного архива Юлии ЕлисеевойЮлия Елисеева с сыном
Юлия Елисеева с сыном
© Фото : из личного архива Юлии Елисеевой
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Мария Семенова. Администрация Верхнехавского района Воронежской области подала в суд на местную жительницу Юлию Елисееву. Чиновники уверены: она обязана вернуть субсидию, полученную на покупку жилья. Согласно условиям договора, Елисеева должна была отработать пять лет на сельском предприятии, но не выполнила своих обязательств, а значит, воспользовалась господдержкой незаконно. Елисеева не отрицает: трудовые отношения пришлось прервать, однако утверждает, что причина — банкротство организации. Судьбу матери двоих детей, которая может остаться без жилья, теперь решит суд.

Отработать пять лет

Эта запутанная история началась еще в мае 2013 года, когда Юлия Елисеева получила субсидию в размере около 600 тысяч рублей на приобретение жилья в селе Верхняя Хава Воронежской области. Для этого был заключен договор между администрацией и заводом по производству масел, на котором Елисеева на тот момент около года занимала должность менеджера по персоналу. После получения субсидии Юлия была обязана в течение пяти лет проработать на этом предприятии.
Однако уже в апреле того года было понятно, что у работодателя Елисеевой большие проблемы на рынке: основателя группы компаний, в которую входил завод, обвинили в крупном мошенничестве, в Воронежской области и Москве провели около 20 обысков — в том числе и на предприятии, где числилась Юлия. Против завода подали несколько судебных исков: компании-заемщики хотели взыскать многомиллионные задолженности. В июле 2014-го Арбитражный суд Воронежской области признал предприятие банкротом, началось конкурсное производство.
По словам Елисеевой, уже в апреле 2013-го задерживали зарплату, а в августе сотни сотрудников оказались в подвешенном состоянии: их не увольняли и не выплачивали положенные средства. Одни ушли сами, другие обратились в суд, многие надеялись на лучшее: до последнего работникам обещали, что вот-вот погасят задолженности. Юлия, боясь нарушить условия договора с администрацией Верхней Хавы, не увольнялась.
© Фото : из личного архива Юлии ЕлисеевойЮлия Елисеева
Юлия Елисеева
© Фото : из личного архива Юлии Елисеевой
Юлия Елисеева
Впрочем, документ о субсидии предусматривал подобные ситуации. Если работодатель уволил сотрудника по причинам, не связанным с нарушениями трудового законодательства, администрация обязана помочь ему устроиться на новое место.
С августа 2013 года Елисеева перестала приходить на завод ежедневно, но по-прежнему выполняла свои обязанности: оформляла увольнение коллег, выдавала справки и трудовые книжки.

Запись № 11

Двадцать пятого июля в трудовой книжке Елисеевой появилась запись "Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с сокращением штата" (№ 11). По словам собеседницы РИА Новости, ее начальница Светлана Филимонова заверила: это ошибка.

"В организации был полный беспорядок: провели проверку, в которой участвовал ОМОН, с апреля никому не платили зарплату. Когда я у своего непосредственного руководителя спросила, на какой приказ ссылается запись о моем увольнении, она ответила, что все это произошло по ошибке. Мне увольняться нельзя, у меня уже был заключен договор с администрацией, я больше переживала о нем, а не о работе", — описывает ситуацию Юлия.

В тот же день строчкой ниже уточнили: "Запись за № 11 считать недействительной" (копия трудовой книжки имеется в распоряжении РИА Новости). Вот только ни номера приказа, ни подписи нет, более того, ни Елисеева, ни ее начальник Светлана Филимонова не знают, кто эту запись сделал. Именно из-за этого и возникли проблемы.
"Обычно в трудовой книжке указывается приказ, отменяющий действие предыдущего документа. Но что делать, если вся запись ошибочна и первого приказа просто не было… Я обратила на это внимание только на судебном процессе", — разводит руками Юлия.
Дальше — неувязки. Светлана Филимонова рассказала РИА Новости, что Елисеева в силу специфики работы имела право заполнять трудовые книжки, однако запись № 12 сделана не ее почерком. "Компания закрывалась. Отдел кадров передал заявления на увольнение в Воронеж на подпись директору. Мы внесли записи в трудовые книжки, в тот же день нам должны были вернуть подписанный приказ, но этого не произошло. Пытались звонить руководству, однако никого не нашли. Потом появился конкурсный управляющий, мы обратились к нему, чтобы уволиться как положено. Поэтому возникла такая ситуация, — объясняет Филимонова. — Никто не хотел уходить с завода, раньше нас все устраивало, платили неплохо. Я и сейчас работаю на том же месте, только у компании сменился собственник".
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Так как эти события происходили почти шесть лет назад, она с трудом вспоминает, как именно все было. Светлана говорит, что заявления, которые она пыталась передать начальству, были с формулировкой "по собственному желанию". В то же время запись № 11 в трудовой книжке Елисеевой — "по инициативе работодателя в связи с сокращением штата". Почему так получилось, Филимонова уже не может вспомнить, предполагает, что у Юлии были договоренности с начальством, в то время как сама Елисеева утверждает, что увольняться не собиралась.

Первый суд

В 2015-м Юлия Елисеева забеременела вторым ребенком. На тот момент она все еще считала себя сотрудником завода, но работала по внешнему совместительству в администрации Верхнехавского района. Встал вопрос о больничном и последующих выплатах. В администрации Юлии сказали, что не оформят ей декрет, пока не получат подтверждение с основного места работы о том, что ей не выплачивают пособие там.
Елисеева обратилась за соответствующей бумагой к конкурсному управляющему, который проводил банкротство завода. Вот тут-то и выяснилось, что, по мнению компании, Юлия уже несколько лет не является их сотрудником — трудовая деятельность завершилась одновременно с той самой записью № 11.
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Елисеева подала в суд требование признать ее трудовые отношения с заводом, выплатить задолженность по зарплате и пособие по беременности и родам, однако ей отказали в удовлетворении иска.
Тогда она обратилась в районную прокуратуру, Государственную инспекцию труда, Администрацию президента, но ей нигде не смогли помочь.

Вернуть субсидию

В апреле 2018 года Юлия получила предписание вернуть субсидию на жилье в связи с тем, что она нарушила условия договора: прекратила работать на заводе и не предупредила об этом администрацию района. Елисеева свою вину отрицает.
В исковом заявлении (копия имеется в распоряжении РИА Новости) администрация опирается на предыдущее решение суда, согласно которому Елисеева не работает на заводе уже с 2013 года, в то время как действие договора заканчивается только в 2018-м. В документе сказано, что Елисеева была обязана в течение шести месяцев заключить договор с другим работодателем в агропромышленной или социальной сфере либо обратиться за помощью в администрацию.
Также в иске подчеркивается, что после завода Юлия работала на мясокомбинате, а это предприятие не является ни сельскохозяйственным, ни социальным — как и администрация Верхнехавского района, следующее место трудоустройства.
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Елисеева объясняет: все это время считала себя сотрудником маслопроизводящего завода и именно поэтому не обращалась к чиновникам с просьбой помочь ей найти вакансию в сельскохозяйственной или социальной сфере.

"Я от администрации свои трудности с конкурсным управляющим не скрывала, говорила о судебном процессе. А судебное решение, из которого я узнала, что я не работник завода, вынесено в январе 2016 года. Я не чувствую себя неправой, не нарушила условия договора", — аргументирует она.

В райадминистрации РИА Новости подтвердили свою позицию: Юлия Елисеева нарушила условия договора — не отработала пять лет на определенном месте, а после банкротства завода не выполнила требования, которые прописаны для таких случаев.
"У меня двое детей: 13-летняя дочка Катя, отличница, победитель районных и областных олимпиад, и трехлетний Владик. Я замужем, мы живем в той самой двухкомнатной квартире, которую я купила в 2013 году с использованием субсидии. Это мое единственное жилье", — говорит Юлия.
Сейчас она ждет решения суда, ближайшее заседание назначено на 28 июня.
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