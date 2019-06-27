Диверсия Кремля в ПАСЕ: "Вы капитулировали перед Путиным"

По результатам голосований в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Россия в полном объеме вернула себе полномочия в этом общеевропейском институте.

Действительный, а не страдательный залог — вернула себе, а не вернули ей — оптимален для описания роли Москвы в событиях последних дней. Хотя формально она была объектом, в отношении которого принимали решение другие, в реальности Россия выступила в качестве ключевого действующего лица, чья позиция в значительной степени и обеспечила нынешнюю развязку.

Собственно, недовольные и возмущенные исходом прямо об этом говорят, обвиняя Кремль в том, что он добился своего шантажом, давлением и выкручиванием рук. В их глазах ситуацию усугубляет то, что на односторонние (что особо подчеркивается) уступки главному международному "нарушителю демократических норм и агрессору" пошла ведущая правозащитная структура континента.

Ведь ни одно государство, даже с самым сильным внутриполитическим движением за отмену антироссийских санкций, себе такого не позволило до сих пор. Да, про противостояние с Россией почти все уже забыли, сотрудничество восстанавливается в полный рост, запущен ряд стратегических совместных проектов. Но уже принятые санкции аккуратно продлеваются и даже иногда чуть-чуть, пусть даже совершенно косметически, расширяются. То есть налицо Realpolitik со всем присущим ей прагматизмом и цинизмом, но с формальным соблюдением декларируемых принципов и сохранением лица.

На этом фоне Совет Европы, чье главное призвание и смысл существования — бескомпромиссно служить демократическим и правозащитным идеалам, открыто и унизительно прогнулся под нахрапистой, авторитарной Москвой, которая открыто плюет на европейские ценности, нормы и правила.

И ради чего? Ради откровенно незначительных в глобальном масштабе финансовых средств в размере приблизительно 70 миллионов евро. Столько Россия задолжала СЕ за два года конфликта, что поставило организацию на грань тяжелого бюджетного кризиса.

Как раз цинично-финансовый аспект лежит в основе резких комментариев по поводу происходящего. Президент Эстонии назвала принятое ПАСЕ решение "позором", министр иностранных дел Латвии — "абсолютно неправильным", а МИД Грузии — "печальным ". Ожидаемо и закономерно самой бурной оказалась реакция Украины: от многочисленных возмущенных заявлений политиков ("компромисс с совестью" в исполнении мининдел Павла Климкина можно считать самым мягким и сдержанным комментарием) до отзыва украинского посла из Совета Европы и озвученных угроз вообще выйти из организации.

Если же смотреть из России, то упомянутые финансовые обстоятельства можно считать восстановлением справедливости и проявлением иронии судьбы. Участие в структурах СЕ много лет вызывает серьезное общественное раздражение в стране, поскольку получается, что мы добровольно и за свои же деньги участвуем в русофобском шабаше, где подвергаемся бесконечным унижениям и оскорблениям.

Ну что ж, теперь выяснилось, что за те же самые деньги Европа готова прикрутить свою русофобию и пойти на заметный откат от заявляемых позиций. Ситуация тем более значимая, учитывая, что возвращение России в ПАСЕ впервые за долгое время привлекло к организации широкое внимание по всему миру. Причем несмотря на все сглаживания и смягчения, даже в самых лояльных Страсбургу публикациях западных и российских либеральных СМИ прозрачно считывается мысль, что Европа, по существу, продала свои идеалы и ценности за нефтегазовые деньги русских.

Ничего удивительного, что произошедшее интерпретируется антироссийскими силами как очередная мина, заложенная Кремлем под всю систему европейской демократии, и как часть ведущейся им гибридной войны против Запада.

Главными пособниками Москвы критики называют, во-первых, бюрократию Совета Европы (которая — вот безобразие — считает невозможным функционирование организации и ее структур без достаточного финансирования), а во-вторых, власти Германии и Франции, которые приложили серьезные публичные и кулуарные усилия, чтобы продавить решение о возвращении России в ПАСЕ. Стоит напомнить, что в последние дни и Ангела Меркель, и Эммануэль Макрон действительно заявили о поддержке данного шага. Причем если канцлер была несколько туманна в формулировке, то французский лидер высказался куда прямее, что вызвало настоящий экстаз в Киеве.

Не менее интересным оказался и расклад сил по результатам голосования. В группе консолидированно антироссийских оказалось всего пять стран — три прибалтийские республики, Украина и Грузия. Делегации даже проводящих последовательно русофобскую политику Великобритании, Швеции и Польши раскололись (пусть и незначительно), зато представители оставшихся более 20 государств заняли позицию, которую трудно назвать иначе как пророссийской.

Тут, конечно, невозможно удержаться от ехидства: старая Европа в своей геополитической конкуренции с Москвой много лет старательно взращивала русофобию на постсоветском пространстве и в пяти случаях добилась столь впечатляющего успеха, что сама утратила над ними контроль. Ведь с украинской, грузинской и прибалтийской позицией "Баба-яга против!" ни Брюссель, ни Страсбург, ни Париж, ни Берлин, несмотря на все свои ресурсы и рычаги, теперь ничего не могут поделать.

Что же касается России, то она может записать себе в актив новую очень серьезную внешнеполитическую победу, которая тем более весома, учитывая, что борьба шла на "чужом" и крайне неблагоприятном для Москвы поле.

Ну а если говорить про "мину" под европейскую демократию, то Москва кое-что действительно последовательно и сознательно подрывает — но не западные права и свободы человека, не демократические ценности и идеалы, а претензию Запада на безоговорочную моральную правоту и свое превосходство на этом основании над остальным миром.