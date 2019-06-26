Армия Хафтара предложила прекратить кризис в Ливии после взятия Триполи

КАИР, 26 июн — РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара выступила с инициативой по проведению форума по национальному примирению вслед за взятием столицы страны Триполи, об этом в среду заявил ее официальный представитель Ахмед аль-Мисмари.

По словам аль-Мисмари, к инициативе ЛНА могут присоединиться все политические силы, “кроме террористических и экстремистских группировок”. Форум, отметил он, должен пройти под патронажем ООН.

“Ливийская национальная армия выдвигает инициативу по прекращению кризиса и проведению форума по национальному примирению в стране при участии всех политических сил после освобождения Триполи”, - сказал на пресс-конференции в Бенгази, транслируемой спутниковыми телеканалами, аль-Мисмари.

Итогом конференции, рассказал военный, должно стать формирование временного компетентного правительства и определение даты проведения всеобщих выборов.

Ранее глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж представил свою инициативу по выходу страну из кризиса, в частности, предложение о созыве межливийской конференции и выработке дорожной карты по предстоящим выборам. К участию во встрече также призывались все силы, “кроме агрессоров и совершивших военные преступления групп”.

Командующий восточной Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.

В результате боев в Триполи по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) погибли почти 740 человек, более 4,4 тысячи получили ранения.