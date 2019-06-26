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РИА Новости

Промсвязьбанк поможет членам семей военных открыть бизнес

Вчера, 22:28
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска на отделении "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска на отделении Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вывеска на отделении "Промсвязьбанка" в Москве. Архивное фото
ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 26 июн - РИА Новости. Промсвязьбанк в рамках комплексной программы обучения бывших военных предпринимательской деятельности поможет открыть собственный бизнес членам их семей, сообщил старший вице-президент ПСБ - руководитель блока "Средний и малый бизнес" Александр Чернощекин.
"Составной частью программы по профориентации мы хотим сделать членов семей военнослужащих, которые сейчас периодически испытывают проблемы с занятостью, так как не всех их можно устроить в военные части. Очевидно, что если, допустим, жены военнослужащих будут заниматься собственным бизнесом в тех местах, где служат их мужья, это будет позитивно влиять как на занятость, так и на развитие малого и среднего бизнеса по всей стране", - сказал Чернощекин в кулуарах международного военно-технического форума "Армия-2019".
По его словам, создаваемая программа по вовлечению бывших военных и членов семей военнослужащих в предпринимательскую деятельность станет вкладом ПСБ в реализацию нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства.
"С одной стороны, мы должны быть полезны министерству обороны как нашему ключевому партнеру и заказчику, занимаясь непосредственно профориентацией военных пенсионеров. С другой стороны, в стране сейчас активно развивается нацпроект по малому и среднему бизнесу, и мы видим свою роль в поддержке данного проекта", - заключил банкир.
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
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Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума Чернощекин сообщал, что Промсвязьбанк рассчитывает уже осенью начать первые оффлайн-курсы по обучению бывших военных основам предпринимательской деятельности.
Он также отмечал, что комплексная программа будет включать такие модули, как формирование и управление командой, построение бизнес-модели, исследование рынка, жизненный цикл продукта, маркетинговая стратегия, построение продаж, продвижение в интернете, финансовый учет и другие направления.
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Форум "Армия-2019"Новости компаний - Экономика
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