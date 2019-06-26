Промсвязьбанк поможет членам семей военных открыть бизнес

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 26 июн - РИА Новости. Промсвязьбанк в рамках комплексной программы обучения бывших военных предпринимательской деятельности поможет открыть собственный бизнес членам их семей, сообщил старший вице-президент ПСБ - руководитель блока "Средний и малый бизнес" Александр Чернощекин.

"Составной частью программы по профориентации мы хотим сделать членов семей военнослужащих, которые сейчас периодически испытывают проблемы с занятостью, так как не всех их можно устроить в военные части. Очевидно, что если, допустим, жены военнослужащих будут заниматься собственным бизнесом в тех местах, где служат их мужья, это будет позитивно влиять как на занятость, так и на развитие малого и среднего бизнеса по всей стране", - сказал Чернощекин в кулуарах международного военно-технического форума "Армия-2019".

По его словам, создаваемая программа по вовлечению бывших военных и членов семей военнослужащих в предпринимательскую деятельность станет вкладом ПСБ в реализацию нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства.

"С одной стороны, мы должны быть полезны министерству обороны как нашему ключевому партнеру и заказчику, занимаясь непосредственно профориентацией военных пенсионеров. С другой стороны, в стране сейчас активно развивается нацпроект по малому и среднему бизнесу, и мы видим свою роль в поддержке данного проекта", - заключил банкир.

Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума Чернощекин сообщал, что Промсвязьбанк рассчитывает уже осенью начать первые оффлайн-курсы по обучению бывших военных основам предпринимательской деятельности.