Россия планирует завершить поставку С-400 в Турцию до конца года

ПАРК ПАТРИОТ, 26 июн - РИА Новости. Поставку зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию и обучение турецких специалистов планируется завершить до конца года, заявила журналистам официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.

"Контракт на поставку ЗРС С-400 "Триумф" в Турецкую Республику исполняется в соответствии с согласованными сторонами сроками. Как неоднократно заявляли турецкие официальные лица, отгрузка техники может начаться уже в следующем месяце. Обязательства по поставке имущества и обучению специалистов заказчика планируем завершить до конца этого года", - сказала Воробьева.