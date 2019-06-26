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РИА Новости

Россия планирует завершить поставку С-400 в Турцию до конца года

Вчера, 21:36
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПАРК ПАТРИОТ, 26 июн - РИА Новости. Поставку зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию и обучение турецких специалистов планируется завершить до конца года, заявила журналистам официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.
"Контракт на поставку ЗРС С-400 "Триумф" в Турецкую Республику исполняется в соответствии с согласованными сторонами сроками. Как неоднократно заявляли турецкие официальные лица, отгрузка техники может начаться уже в следующем месяце. Обязательства по поставке имущества и обучению специалистов заказчика планируем завершить до конца этого года", - сказала Воробьева.
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С-400 «Триумф»Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФРособоронэкспортТурцияРоссияБезопасностьВ мире
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