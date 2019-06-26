НАТО не считает, что меры по ДРСМД сужают поле для компромисса с Россией

БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не считает, что согласованные странами альянса меры реагирования на случай прекращения ДРСМД сужают поле для диалога с РФ на запланированной на следующей неделе встрече Совета РФ-НАТО (СРН).

В среду по итогам заседания министров журналисты спросили у генсека НАТО, не сужают ли принятые меры возможности для поиска компромисса с российской стороной в связи с планами проведения СРН.

"Ни в коем случае", - ответил Столтенберг.

По его словам, НАТО "снова и снова дает понять, что призывает РФ к соблюдению договора". "Меры, которые мы согласовали сегодня, будут реализованы, только если РФ не сделает этого. Поэтому мы продолжаем доносить до РФ этот месседж, что договор может быть спасен", - сказал генсек.