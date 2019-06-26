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РИА Новости

НАТО не считает, что меры по ДРСМД сужают поле для компромисса с Россией

Вчера, 21:21
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© AP Photo / Francisco SecoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Francisco Seco
БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не считает, что согласованные странами альянса меры реагирования на случай прекращения ДРСМД сужают поле для диалога с РФ на запланированной на следующей неделе встрече Совета РФ-НАТО (СРН).
В среду по итогам заседания министров журналисты спросили у генсека НАТО, не сужают ли принятые меры возможности для поиска компромисса с российской стороной в связи с планами проведения СРН.
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"Ни в коем случае", - ответил Столтенберг.
По его словам, НАТО "снова и снова дает понять, что призывает РФ к соблюдению договора". "Меры, которые мы согласовали сегодня, будут реализованы, только если РФ не сделает этого. Поэтому мы продолжаем доносить до РФ этот месседж, что договор может быть спасен", - сказал генсек.
Страны НАТО согласовали в среду пакет политических и военных мер на случай прекращение договора РСМД, они могут включать учения, разведку, противоракетную оборону и обычные виды вооружений.
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