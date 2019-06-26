На Тамбовщине пройдет финал всероссийского конкурса СМИ "Патриот России"

"Конкурс "Патриот России-2019" проводит Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. В этом году он состоится в 18-й раз. Каждый год меняется регион, в котором проходит финал. Поскольку тамбовский губернатор Александр Никитин уделяет большое внимание патриотическому движению и организаторы отмечают высокий уровень проведения этой работы в регионе, то честь провести торжественную церемонию награждения выпала Тамбовщине", - сказал представитель пресс-службы.