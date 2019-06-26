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РИА Новости
Тамбовская область

На Тамбовщине пройдет финал всероссийского конкурса СМИ "Патриот России"

Вчера, 20:25
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© Fotolia / Sergey LavrentevВид на Тамбов
Вид на Тамбов
© Fotolia / Sergey Lavrentev
ТАМБОВ, 26 июн - РИА Новости. Финальный этап всероссийского конкурса СМИ "Патриот России" 2019 года пройдет 25 июля в Тамбовской области, сообщил в среду РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Авторов лучших журналистских материалов на тему патриотического воспитания примут Тамбов и Мичуринск.
"Конкурс "Патриот России-2019" проводит Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. В этом году он состоится в 18-й раз. Каждый год меняется регион, в котором проходит финал. Поскольку тамбовский губернатор Александр Никитин уделяет большое внимание патриотическому движению и организаторы отмечают высокий уровень проведения этой работы в регионе, то честь провести торжественную церемонию награждения выпала Тамбовщине", - сказал представитель пресс-службы.
По данным организаторов мероприятия, в этом году на конкурс поступило около двух тысяч журналистских материалов из 77 регионов страны.
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