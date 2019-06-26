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РИА Новости
Республика Мордовия

В Мордовии более тысячи километров дорог приведут в надлежащее состояние

Вчера, 20:21
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГлава Республики Мордовия Владимир Волков
Глава Республики Мордовия Владимир Волков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн — РИА Новости. Более 1 тысячи километров автодорог регионального значения приведут в должное состояние в рамках нацпроекта, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на главу республики Владимира Волкова.
Глава Мордовии приял участие в заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения, которое в среду в Москве провел президент России Владимир Путин.
"На момент начала реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Мордовии нормативному состоянию соответствовали лишь 27,7% автодорог, к 2024 году эта доля увеличится почти до 50%. В должное состояние будет приведено 1068 километров автодорог регионального значения, из них 101 километр в границах Саранской городской агломерации, в которую входит город Саранск и Рузаевский муниципальный район, и 967 километров дорог на территории районов республики", - цитирует Волкова пресс-служба правительства Мордовии.
По его словам, на реализацию этого нацпроекта в Мордовии предусмотрено финансирование около 17,5 миллиарда рублей на шесть лет, из них более 2,3 миллиарда рублей - на 2019 год.
Глава Мордовии подчеркнул, что в своем выступлении на Госсовете президент России Владимир Путин затронул практически все важнейшие вопросы и проблемы, от которых зависит развитие дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения.
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"Речь шла и о проблемах с порядком определения реальных цен на дорожные работы, об их содержании и ремонте, недостаточной освещенности автодорог, о регулировании проезда тяжеловесных машин, о предупреждении ДТП через эффективное использование камер слежения и просветительскую работу. Ещё одна важная тема, которую поднял глава государства и которая очень актуальна для республики, – приведение в нормативное состояние региональных и муниципальных мостов. По этому вопросу к сегодняшнему Госсовету Мордовия внесла свои конкретные предложения", - пояснил Волков.
Так, в Мордовии, по данным республиканского минстроя, из 347 мостов, расположенных на региональных автодорогах, 9 находятся в аварийном состоянии, 12 – в предаварийном и 172 моста - в неудовлетворительном, то есть ограниченно работоспособном состоянии.
Итогом обсуждения этого вопроса стало предложение утвердить отдельную программу по ремонту аварийных и предаварийных мостов и искусственных сооружений на региональных и местных дорогах.
"Само наличие такой программы уже позволит регионам, и Мордовии в том числе, приступить к разработке предварительной проектно-сметной документации и планировать работу в долгосрочном периоде", - отметил Волков.
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Республика МордовияВладимир Волков (политик)Владимир ПутинМордовияОбщество
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