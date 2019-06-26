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РИА Новости

ЦИК не исключает атак на свой сайт в единый день голосования

Вчера, 20:18
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ЦИК России в единый день голосования
Работа ЦИК России в единый день голосования
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Центризбирком России не исключает атак на свой сайт в единый день голосования, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.
"По поводу все-таки вмешательства, атак - мы, конечно, это не исключаем. Но как пример могу привести сайт ЦИК, он содержит огромный объём информации, оперативной информации о предварительных итогах выборов в режиме онлайн, выдаёт те результаты подсчета голосов, которые идут на участках и вводятся в систему ГАС Выборы. Наши компьютерные службы докладывают, что в день выборов атаки не прекращаются, но тем не менее наши системы безопасности их успешно отражают", - сказала Гришина в эфире радиостанции "Вести FM".
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
Вчера, 14:44
ЦИК следит за тем, что пишут о выборах в соцсетях, заявил Булаев
По её словам, атаки на сайт Центризбиркома не редкость, "в день выборов (они) исчисляются не одной сотней".
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Майя ГришинаЕдиный день голосованияРоссияПолитика
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