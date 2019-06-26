ЦИК не исключает атак на свой сайт в единый день голосования

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Центризбирком России не исключает атак на свой сайт в единый день голосования, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.
"По поводу все-таки вмешательства, атак - мы, конечно, это не исключаем. Но как пример могу привести сайт ЦИК, он содержит огромный объём информации, оперативной информации о предварительных итогах выборов в режиме онлайн, выдаёт те результаты подсчета голосов, которые идут на участках и вводятся в систему ГАС Выборы. Наши компьютерные службы докладывают, что в день выборов атаки не прекращаются, но тем не менее наши системы безопасности их успешно отражают", - сказала Гришина в эфире радиостанции "Вести FM".
По её словам, атаки на сайт Центризбиркома не редкость, "в день выборов (они) исчисляются не одной сотней".