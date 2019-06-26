ЦИК не исключает атак на свой сайт в единый день голосования

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Центризбирком России не исключает атак на свой сайт в единый день голосования, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

ЦИК следит за тем, что пишут о выборах в соцсетях, заявил Булаев

ЦИК следит за тем, что пишут о выборах в соцсетях, заявил Булаев

По её словам, атаки на сайт Центризбиркома не редкость, "в день выборов (они) исчисляются не одной сотней".