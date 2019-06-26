Слуцкий считает возможным вернуться к вопросу о взносах в Совет Европы

СТРАСБУРГ, 26 июн - РИА Новости. После полноформатного восстановления полномочий делегации РФ в ПАСЕ есть основания для возвращения к вопросу о выплате российского взноса в бюджет Совета Европы, сообщил РИА Новости замглавы делегации РФ в ПАСЕ Леонид Слуцкий.
"После полноформатного восстановления полномочий делегации РФ в ПАСЕ есть все основания для возвращения к вопросу о выплате российского взноса в бюджет Совета Европы", - сказал он.
"Однако это исключительная компетенция исполнительной власти. Решение будет принимать МИД России и Минфин", - добавил депутат.
Парламентская ассамблея Совета Европы в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.