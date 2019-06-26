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РИА Новости

Слуцкий считает возможным вернуться к вопросу о взносах в Совет Европы

Вчера, 19:51
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
СТРАСБУРГ, 26 июн - РИА Новости. После полноформатного восстановления полномочий делегации РФ в ПАСЕ есть основания для возвращения к вопросу о выплате российского взноса в бюджет Совета Европы, сообщил РИА Новости замглавы делегации РФ в ПАСЕ Леонид Слуцкий.
"После полноформатного восстановления полномочий делегации РФ в ПАСЕ есть все основания для возвращения к вопросу о выплате российского взноса в бюджет Совета Европы", - сказал он.
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Вчера, 19:34
Решение ПАСЕ по России идет вразрез с политикой санкций, отметила Матвиенко
"Однако это исключительная компетенция исполнительной власти. Решение будет принимать МИД России и Минфин", - добавил депутат.
Парламентская ассамблея Совета Европы в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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Леонид СлуцкийЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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