Слуцкий считает возможным вернуться к вопросу о взносах в Совет Европы

СТРАСБУРГ, 26 июн - РИА Новости. После полноформатного восстановления полномочий делегации РФ в ПАСЕ есть основания для возвращения к вопросу о выплате российского взноса в бюджет Совета Европы, сообщил РИА Новости замглавы делегации РФ в ПАСЕ Леонид Слуцкий.

"После полноформатного восстановления полномочий делегации РФ в ПАСЕ есть все основания для возвращения к вопросу о выплате российского взноса в бюджет Совета Европы", - сказал он.

"Однако это исключительная компетенция исполнительной власти. Решение будет принимать МИД России и Минфин", - добавил депутат.