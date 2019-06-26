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РИА Новости

Мэр Филадельфии заявил о прекращении работы крупнейшего НПЗ на востоке США

Вчера, 19:50
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Philadelphia Energy Solutions (PES) на восточном побережье США прекратит работу в следующем месяце, заявил мэр Филадельфии Джим Кенни.
Комплекс компании Philadelphia Energy Solutions на юге Филадельфии считается самым крупным перерабатывающим предприятием на восточном побережье США, на нем работают около тысячи человек.
"Сегодня утром я разговаривал с генеральным директором и руководством Philadelphia Energy Solutions и могу подтвердить, что PES намерена закрыть завод в течение следующего месяца. Я крайне разочарован тем, что это затронет более чем тысячу рабочих, а также другие предприятия, которые зависят от работы НПЗ", - говорится в заявлении Кенни, опубликованном на сайте правительства Филадельфии.
Мэр подчеркнул, что власти города сделают все возможное, чтобы помочь всем, кого затронет закрытие завода.
"Город готов поддержать их (рабочих - ред.) в это трудное время любым возможным способом. Мы немедленно соберем группу городских и квазигосударственных организаций, чтобы обсудить влияние на экономику и сферу занятости, а также меры, которые может предпринять город ", - добавил Кенни.
АЗС
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