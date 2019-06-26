Мэр Филадельфии заявил о прекращении работы крупнейшего НПЗ на востоке США

Комплекс компании Philadelphia Energy Solutions на юге Филадельфии считается самым крупным перерабатывающим предприятием на восточном побережье США, на нем работают около тысячи человек.

Мэр подчеркнул, что власти города сделают все возможное, чтобы помочь всем, кого затронет закрытие завода.

"Город готов поддержать их (рабочих - ред.) в это трудное время любым возможным способом. Мы немедленно соберем группу городских и квазигосударственных организаций, чтобы обсудить влияние на экономику и сферу занятости, а также меры, которые может предпринять город ", - добавил Кенни.