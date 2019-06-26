В Польше зафиксировали новый рекорд жары

По данным этого сервиса, в Радзыне Любуского воеводства температура воздуха в тени достигла 38,2 градуса по шкале Цельсия.

Это самая высокая температура воздуха в Польше за всю историю наблюдений, проводимых с соблюдением метеорологических правил. В 1833 году в Кракове была зафиксирована температура 38,4 градуса по Цельсию, но этот рекорд не признан официально, так как измерения проводились в специфических условиях.