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РИА Новости

В Польше зафиксировали новый рекорд жары

Вчера, 19:15
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ВАРШАВА, 26 июн – РИА Новости. Новый температурный рекорд зафиксирован в Польше в среду, сообщает метеорологический сервис meteoprognoza.pl.
По данным этого сервиса, в Радзыне Любуского воеводства температура воздуха в тени достигла 38,2 градуса по шкале Цельсия.
Это самая высокая температура воздуха в Польше за всю историю наблюдений, проводимых с соблюдением метеорологических правил. В 1833 году в Кракове была зафиксирована температура 38,4 градуса по Цельсию, но этот рекорд не признан официально, так как измерения проводились в специфических условиях.
В среду в тринадцати воеводствах Польши действуют предупреждения второй степени опасности в связи с жарой.
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