Трамп назвал лидеров, с которыми встретится на G20, "милыми ребятами"

"Я еду в Японию сразу после этого (выступления). Я буду встречаться с милыми ребятами. С другими странами, конкурентными странами, конкурентами. Но это нормально. У нас дела идут хорошо. У нас дела идут лучше, чем у них", - сказал Трамп, выступая на консервативной конференции в Вашингтоне.