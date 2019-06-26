Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T19:14Z
https://ria.ru/20190626/1555947501.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155577/87/1555778736_0:0:1654:931_1036x0_80_0_0_2e1cbc7e0f7b9a2802fb3082b8251ae4.jpg
РИА Новости

Трамп назвал лидеров, с которыми встретится на G20, "милыми ребятами"

Вчера, 19:14
1149
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал мировых лидеров, с которыми будет встречаться на G20, "милыми ребятами".
"Я еду в Японию сразу после этого (выступления). Я буду встречаться с милыми ребятами. С другими странами, конкурентными странами, конкурентами. Но это нормально. У нас дела идут хорошо. У нас дела идут лучше, чем у них", - сказал Трамп, выступая на консервативной конференции в Вашингтоне.
У Трампа запланировано в ходе саммита "большой двадцатки" не менее восьми двусторонних встреч, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи
Вчера, 16:04
В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Трампа
73100315
Обсудить 0
Дональд ТрампБольшая двадцаткаСШАВ мире
Рекомендуем
Эрик Трамп в Trump Tower в Нью-Йорке
Работница бара плюнула в сына Трампа
РИА
Новости
Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Стало известно время встречи Путина и Трампа на саммите G20
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи
В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Трампа
В. Путин и Т. Мэй
Представитель Мэй прокомментировал предстоящую встречу с Путиным
Лента
новостей
Здание Совета Европы в Страсбурге
Украинская делегация покинула ПАСЕ
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации
Автомобили скорой помощи на месте взрыва в Вене. 26 июня 2019
В Вене прогремел мощный взрыв
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Делегации семи государств покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин не согласился с предложением России о судьбе украинских моряков
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Нафтогаз" может остановить импорт газа для закачки в ПХГ
Израиль заявил о необъяснимых сбоях GPS в своем воздушном пространстве
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД направил ноты трибуналу ООН и Украине по инциденту в Керченском проливе
Британский истребитель Typhoon
Британских читателей удивил перехват российских самолетов над Балтикой
Здание Совета Европы в Страсбурге
ПАСЕ выбрала нового генсека
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:30Лариджани: если США вновь нарушат границу, реакция будет более жесткой
11:30В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
11:28Северокорейский МИД напомнил США, что время на шаги для диалога истекает
11:27Пилоты Ан-24 пытались увести самолет от домов, рассказал пассажир
11:26Аварийно севший в Нижнеангарске Ан-24 использовался 42 года
11:24В Москве и области до субботы объявили "желтый" уровень погодной опасности
11:22В "Деловой России" объяснили, почему бизнес часто принимают за ОПГ
11:21В больницах Калининграда провели проверку после смерти 15-летней девочки
11:21В Центре по киберугрозам назвали основной источник атак на Россию
11:16В Москве началось прощание с Аллой Покровской
11:15В МЧС предупредили о резком похолодании в Крыму
11:14Депутат прокомментировал предложение о переименовании Санкт-Петербурга
11:11Метеорологи сообщили о новых температурных рекордах в Германии и Австрии
11:09Кусто предложил помощь в выпуске первой партии косаток из "китовой тюрьмы"
11:09В Польше возобновились поиски украденной нацистами Янтарной комнаты
11:07В России создали кассетные мины с элементами искусственного интеллекта
11:06В Германии задержали боснийца по делу о терактах в Париже
11:02Аэропорт Нижнеангарска, где аварийно сел Ан-24, работает в штатном режиме
11:01Меркель стало плохо на встрече с Штайнмайером
10:59Стратегия США в Латинской Америке дает сбой, заявил боливийский чиновник
Лента новостейМолния