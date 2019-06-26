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РИА Новости

Минфин ОАЭ призвал привлечь мировые фининституты к плану развития Палестины

Вчера, 18:55
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ДОХА, 26 июн - РИА Новости. Необходимо привлечь международные финансовые институты для реализации экономического плана развития палестинских территорий в рамках новой инициативы США для решения ближневосточного конфликта, заявил госминистр по финансовым делам ОАЭ Обейд ат-Тайер во время обсуждения плана "Процветание ради мира" на встрече в Бахрейне.
"Мы должны дать шанс этой инициативе. Чтобы она была успешной, необходимо участие международных финансовых институтов: МВФ, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития", - сказал ат-Тайер.
По его мнению, в осуществлении этого плана в первую очередь надо опираться на частный сектор, также для его успеха необходимы "власть закона, прозрачность, четкая правовая система".
В среду в Бахрейне завершилась двухдневная встреча, на которой прошло обсуждение экономических аспектов разработанной США инициативы по урегулированию ближневосточного конфликта, названной СМИ "сделкой века". Представители палестинской администрации бойкотировали форум, расценив его как попытку их подкупить. Как сообщил в конце форума инициатор сделки, советник президента США Джаред Кушнер, они соберут поправки и предложения к разработанному плану, чтобы внести в него изменения.
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Обнародованный ранее и представленный в Манаме американский план предлагает в течение десяти лет вложить 50 миллиардов долларов инвестиций в более чем 170 проектов на палестинских территориях и соседних с ними странах, в частности, в проекты в Ливане - 6,3 миллиарда долларов, на Западном берегу реки Иордан - 27,5 миллиарда, а также 9,1 миллиарда - на проекты в Египте и 7,4 миллиарда – на проекты в Иордании. Эти проекты связаны с помощью палестинцам и развитием палестинских территорий.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
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ОАЭСШАИзраильВ миреЭкономика
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